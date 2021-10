Probabili formazioni Roma Milan/ Diretta tv, Pioli ritrova Theo Hernandez

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Roma Milan, big match della 11^ giornata della serie A, che pure ci farà compagnia solo domani dalle ore 20.45 e tra le mura dell’Olimpico. Confermata la cima della classifica di campionato, grazie anche all’ultimo successo conseguito contro il Torino solo in settimana, i rossoneri di Mister Pioli sono pronti a testare le loro ambizioni di scudetto contro i giallorossi di Mourinho: certo il contesto a Milanello, tra assenti e giocatori acciaccati non è dei migliori ma il Diavolo pare comunque pronto a stupire e se non altro domani il tecnico potrà contare sul rientro di due pezzi da novanta come Theo Hernandez e Brahim Diaz, recentemente guariti dal covid 19.

Di contro però una Roma più che mai motivata a fare i tre punti oggi: benchè il club vanti il quarto posto in classifica, pure sono ben nove i punti che li separano dalla vetta e il lusitano non vuole assolutamente che tale divario di allarghi nuovamente. Ci attenderà dunque sicuramente una sfida bollente e ricca di colpi di scena: vediamo come i due allenatori si stanno preparando, esaminando le loro mosse per le probabili fromazioni di Roma Milan.

DIRETTA ROMA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Roma Milan non sarà disponibile sui canali della nostra televisione perchè, per fascia oraria, questa partita non è una di quelle che vengono “concesse” al satellite nella 11^ giornata. Dunque, l’appuntamento è sulla piattaforma DAZN che da quest’anno è broadcaster ufficiale della Serie A, fornendone tutte le gare: anche per questa dovrete avvalervi della diretta streaming video con PC, tablet e smartphone, oppure utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

LE MOSSE DI MOURINHO

Noto il pensiero del tecnico lusitano sulle sue “seconde linee”, ecco che per il big match della 11^ giornata di Serie A, Mourinho non rinuncerà certo ai suoi titolari, anche se questi hanno avuto ben poco riposo in questo giorni. Fissato allora il 4-2-3-1 di partenza, ecco che domani avremo ancora Rui Patricio tra i pali, mentre in difesa non mancheranno Mancini e Ibanez al centro, con Karsdorp e Vina schierati sull’esterno dello schieramento. A centrocampo al solito ci sarà spazio per Veretout e Cristante (questo diffidato), mentre capitan Pellegrini (che ha deciso il successo sul Cagliari in settimana) si collocherà sulla linea della trequarti. In avanti Zaniolo pare sicuro della propria maglia da titolare, così come Abraham pure schierato in prima punta: è però ballottaggio tra l’ex del match El Shaarawy e Mkhitaryan per l’ultima maglia rimasta.

LE SCELTE DI PIOLI

E’ ancora emergenza nell’infermeria di Milanello, ma comunque Pioli dovrebbe riuscire senza troppa difficoltà a fissare un buon 11, dove pure a molti sarà chiesto un doppio sforzo. Pure titolari anche contro il Torino, ecco che domani in difesa per il Diavolo non potranno mancare ancora Calabria e Tomori, con il primo schierato in coppia sull’esterno con il rientrante Theo Hernandez, e il secondo affiancato a Simon Kjaer (tra l’altro fresco di rinnovo fino al 2024). Per il centrocampo potrebbe esserci la riproposizione del duo Kessie-Tonali, ma Bennacer è validissima alternativa dalla panchina: difficile poi vedere Brahim Diaz dal primo minuto sulla trequarti e il francoalgerino potrebbe anche entrare in staffetta con Krunic (che ne ha fatto le veci negli ultimi turni). Per quanto riguarda l’attacco, con Ante Rebic ancora non recuperato al 100% potrebbe essere Giroud, che ha deciso il match col Toro il titolare in punta: Ibrahimovic però scalda i motori. Saelemaekers e Leao al solito completeranno il reparto offensivo.

IL TABELLINO

ROMA(4-2-3-1): R Patricio: Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham All. Mourinho

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer T Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic R Leao; Giroud All. Pioli



