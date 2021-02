Probabili formazioni Roma Milan/ Diretta tv, spazio a Mayoral dal primo minuto

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Roma Milan, big match della 24^ giornata della serie A che pure ci farà compagnia solo domani sera alle ore 20.45 tra le mura dell’Olimpico. Siamo avvero curiosi di scoprire le mosse di Fonseca e Pioli, anche se certo ci pare scontato che entrambi domani puntino sui loro titolari più in forma. La partita richiede il meglio che i due club possono offrire: e non scordiamo il valore dei tre punti messi in palio. La squadra giallorossa, di ritorno da una facile qualificazione agli ottavi di Europa league, vuole confermare l’ottimo momento e pure sfatare il trend che non la vede mai al successo contro le big del campionato quest’anno. Non meno desiderosi di vincere i rossoneri, che dopo aver faticato contro lo Stella Rossa in Europa, hanno decisamente bisogno di una buona notizia. Per Pioli non è certo un momento facile come risultati: lo abbiamo visto in campionato contro Spezia e Inter e serve dunque dare di più. Vediamo ora quali potrebbero essere le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Roma Milan.

ROMA MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Milan sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse dalla televisione satellitare. Gli abbonati Sky avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

LE MOSSE DI FONSECA

Anche alla vigilia della 24^ giornata della Serie A, per Fonseca sono tanti gli assenti con cui fare i conti per disegnare le probabili formazioni di Roma e Milan. Con Smalling, Kumbulla e Ibanez ancora indirizzati al forfait, ecco che allora in difesa dovrebbe stringere nuovamente i denti Cristante, gran sacrificato nelle ultime uscite. Al suo fianco dovrebbe essere posto poi per Mancini e Spinazzola, ma ricordiamo che in emergenza si faranno trovare pronti in panchina anche Fazio e Juan Jesus. Per il centrocampo dovrebbe poi essere riconferma per Veretout e Villar, mentre in corsia non mancheranno Karsdorp come anche Bruno Peres. Per l’attacco della lupa appare poi già tutto fatto: prima punta titolare sarà ancora Borja Mayoral (anche perchè Dzeko ha rimediato un problema all’inguine dopo la sfida con il Braga) e al suo fianco non mancheranno i soliti Mkhitaryan e Pellegrini.

LE SCELTE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Roma e Milan, ecco che il tecnico rossonero non rinuncerà al classico 4-2-3-1, dove pure sarà spazio solo per i propri titolari, da cui si aspetta una prestazione più grintosa. A partire dalla difesa: se tra i pali Donnarumma non delude mai, pure non è gran momento per il capitano Romagnoli, che sarà comunque titolare al centro, al fianco di Kjaer: Calabria e Theo Hernandez completeranno il reparto. A centrocampo rimane poi indispensabile un giocatore come Frank Kessie, che pure dovrebbe venir affiancato domani da Tonali, visto che Bennacer ancora non è al top della condizione. Per l’attacco rimane poi scontata la presenza di Zlatan Ibrahimovic come prima punta, come pure di Calhanoglu sulla trequarti: sull’esterno è però ballottaggio tra Ante Rebic e Leao, come pure tra Castillejo e Saelemaekers.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Spinazzola, Cristante, Mancini; B Peres, Veretout, Villar, Karsdorp; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral All. Fonseca

MILAN (4-2-3-1); G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic All. Pioli



