Probabili formazioni Roma Milan/ Quote: Cristante squalificato, torna Maignan (Europa League, 18 aprile 2024)

È ancora tempo di probabili formazioni di Roma Milan: alle ore 21:00 di giovedì 18 aprile lo stadio Olimpico ospita il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2023-2024. Quali saranno le scelte dei due allenatori? Innanzitutto bisogna dire che si riparte dalla preziosa vittoria giallorossa: a San Siro la Roma ha vinto 1-0 grazie al gol di Gianluca Mancini, e questo chiaramente è un vantaggio non indifferente perché permette a Daniele De Rossi di pareggiare per andare in semifinale, anche se chiaramente l’atteggiamento della Roma sarà quello di una squadra che bada esclusivamente a contenere gli avversari.

Dall’altra parte arriva un Milan che è reduce dal 3-3 di Reggio Emilia, ma che in campionato si può permettere di navigare a vista avendo ormai il pass per la Champions League: Stefano Pioli deve ora fare all in sull’Europa League, le scelte di domenica (e non solo) lo confermano e dunque vedremo se i rossoneri saranno in grado di ribaltare la sconfitta dell’andata. Prima ancora, dobbiamo fare la nostra rapida ma approfondita valutazione sugli schieramenti che tra poche ore calcheranno il terreno di gioco dello stadio Olimpico: viviamo allora l’attesa dell’euroderby analizzando e leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni di Roma Milan.

ROMA MILAN: QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il quadro delle probabili formazioni di Roma Milan, possiamo fare una rapida incursione attraverso le quote per il ritorno dei quarti di Europa League. Ci affidiamo all’agenzia Snai: le giocate pervenute a questo bookmaker formano uno scenario di equilibrio, nel quale però a essere favorita è la squadra rossonera. Il segno 2 per la vittoria del Milan vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,45 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, per contro il segno 1 per il successo interno della Roma porta in dote una vincita che ammonta a 2,80 volte l’importo investito. L’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, ha infine un valore equivalente a 3,35 volte quella che sarà la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

LE SCELTE DI DE ROSSI

Quello di De Rossi sarà un 4-3-3 molto simile all’andata: in Roma Milan i giallorossi dovrebbero tornare al 4-3-3 di “ordinanza”, assente ovviamente Ndicka dopo il malore di domenica (l’ivoriano era squalificato all’andata) e out Cristante che è stato fermato a sua volta dal Giudice Sportivo. Coppia difensiva dunque nella quale torna Smalling, che giocherà al fianco di Gianluca Mancini; come esterni invece dovremmo vedere Zeki Celik e Spinazzola, anche se ovviamente la concorrenza di Karsdorp e Angeliño rimane importante. Per quanto riguarda il centrocampo, a prendere il posto del già citato Cristante sarà Edoardo Bove; da non sottovalutare la candidatura di Aouar che ultimamente sta trovando un po’ di spazio, in cabina di regia verrà confermato Paredes mentre ovviamente sarà Lorenzo Pellegrini a completare questo reparto. Davanti De Rossi si affida invece al tonnellaggio pesante, sapendo di avere già una buona opzione in un tandem Romelu Lukaku-Abraham con Dybala alle spalle: l’inglese però dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina, pronto a dire la sua a partita in corso, e allora spazio al tridente con l’ex El Shaarawy che partirà dalla corsia sinistra, con la Joya a destra ma anche con maggiore libertà di movimento.

LE MOSSE DI PIOLI

Pioli conferma il 4-2-3-1 per Roma Milan, e come già detto può avvalersi del turnover messo in campo contro il Sassuolo: sono sette i giocatori rossoneri cambiati rispetto a giovedì scorso, per questa sera in porta torna Maignan che ha saltato il match di domenica per un affaticamento, al centro della difesa invece avremo Tomori che all’andata era squalificato, con lui più Gabbia che Thiaw (titolare a Reggio Emilia) ricordando che Kjaer, altro ex di serata, è indisponibile per un problema alla coscia e che sulle fasce agiranno Calabria e Theo Hernandez. Avremo poi il ricongiungimento della coppia titolare in mediana, quella formata da Bennacer e Reijnders; partirà dunque dalla panchina Adli, ma come sappiamo il francese è un cardine importante del Milan e quasi certamente nel secondo tempo lo vedremo calcare il terreno di gioco dell’Olimpico. Nel reparto offensivo c’è un lieve dubbio perché Chukwueze ha dimostrato di stare bene, e già dall’inizio potrebbe dare verve alla squadra; il nigeriano però deve vincere la concorrenza di Pulisic, detto che sia Loftus-Cheek che ovviamente Rafael Leao ci saranno a meno che Pioli voglia sparigliare totalmente le carte in tavola. Come centravanti il Diavolo, senza ombra di dubbio, punterà su Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, G. Mancini, Smalling, Spinazzola; E. Bove, Paredes, Lo. Pellegrini; Dybala, R. Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











