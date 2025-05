PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN: SCOPRIAMO I TITOLARI ALL’OLIMPICO!

Una grande notte con in palio tanto, le probabili formazioni Roma Milan ci presentano il match di Serie A che sarà il bivio europeo per entrambe. Si sfidano due allenatori vicini all’addio, ma con storie completamente diverse. Claudio Ranieri ha risollevato la Roma dopo un inizio di stagione disastroso, la sconfitta a Bergamo ha complicato il sogno Champions League ma tutto è ancora in gioco e, considerate le premesse, già questo è un mezzo miracolo, che da qui a settimana prossima sapremo se avrà pure il lieto fine.

Per Sergio Conceicao sarà invece un mesto addio al Milan dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, sebbene ad essere pignoli ci sarebbe ancora una timida speranza per la Champions League, o almeno di raggiungere una qualche Coppa europea, perché ad oggi il Milan sarebbe fuori da tutto, ma le distanze sono ancora brevi. Di certo è una partita sempre estremamente affascinante, alla penultima giornata allora di più e allora leggiamo senza altri indugi le probabili formazioni Roma Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico su Roma Milan si annuncia abbastanza equilibrato secondo le quote Snai. Roma favorita, il segno 1 è proposto a 2,30 contro quota 2,90 in caso di successo del Milan, invece in caso di pareggio la vincita potrebbe essere un poco più alta perché il segno X è indicato a 3,45.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

QUASI TUTTO CHIARO PER RANIERI

Claudio Ranieri sembra avere le idee molto chiare per le probabili formazioni Roma Milan. Il modulo dei giallorossi sarà il 3-4-2-1 e davanti all’intoccabile portiere Svilar dovrebbero esserci i difensori Celik, Mancini e N’Dicka; l’unico ballottaggio dovrebbe essere tra Rensch e l’ex Saelemaekers come esterno destro di un centrocampo completato poi da Konè, Cristante e sulla corsia mancina Angelino; infine tutto chiaro anche nel reparto offensivo della Roma, che avrà Soulè e Shomurodov sulla trequarti a sostegno del centravanti, che sarà naturalmente Dovbyk.

UN PAIO DI DUBBI PER CONCEICAO

Un paio di dubbi caratterizzano invece la vigilia di Sergio Conceicao per le probabili formazioni Roma Milan. Speculare modulo 3-4-2-1 per i rossoneri: in porta Maignan; Tomori e Thiaw dovrebbero giocarsi il posto (con il primo favorito) nella difesa a tre al fianco di Gabbia e Pavlovic; tutto chiaro nel quartetto del centrocampo rossonero, a destra Jimenez e poi Fofana e Reijnders nel cuore della mediana e Theo Hernandez evidentemente a sinistra; sulla trequarti invece ci aspettiamo Pulisic e Rafael Leao a sostegno del centravanti, maglia che è invece in ballottaggio tra Jovic e Gimenez, con lo slavo forse favorito.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Konè, Cristante, Angelino; Soulè, Shomurodov; Dovbyk. All. Ranieri.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceicao.