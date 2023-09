Probabili formazioni Roma Milan/ Quote: Mourinho ha dubbi (Serie A, 1 settembre 2023, 3^ giornata)

Le scelte di José Mourinho e Stefano Pioli catalizzano la nostra attenzione verso le probabili formazioni di Roma Milan, il big match di questa sera allo stadio Olimpico per la terza giornata della Serie A 2023-2024: sarà quindi un venerdì di lusso, ma anche già delicatissimo per la Roma, che è chiamata a reagire dopo aver steccato in modo clamoroso le prime due partite. Un solo punto in classifica è davvero poco, a maggior ragione perché arrivato con un pareggio casalingo in rimonta contro la Salernitana prima di perdere contro il Verona settimana scorsa. Oggi arriva il Milan, sarà dura ma la Roma non può frenare ancora.

Probabili formazioni Roma Milan/ Diretta tv: già assenze pesanti per Mourinho (Serie A 3^ giornata)

Il Milan di Stefano Pioli invece arriverà all’Olimpico con il vento in poppa: punteggio pieno dopo due giornate, sei gol segnati e premesse quindi a dir poco stuzzicanti. Aver battuto Bologna e Torino tuttavia può essere tutto sommato nell’ordine naturale delle cose: adesso invece si alza l’asticella e se il Milan superasse a pieni voti anche questo esame le prospettive si farebbero davvero eccellenti per il Diavolo. Tutto questo premesso, adesso andiamo finalmente a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Roma Milan.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

LE MOSSE DI MOURINHO

José Mourinho deve già fare i conti con gli infortuni nelle probabili formazioni di Roma Milan: al netto di Lukaku, è out Renato Sanches e rischia grosso anche Dybala, uscito malconcio dalla sconfitta del Bentegodi. Quindi lo Special One dovrebbe affidarsi all’ex di giornata El Shaarawy in coppia con Belotti nel reparto offensivo giallorosso; a centrocampo invece, con Pellegrini e Cristante ovviamente confermati, il testa a testa riguarda Aouar e Paredes. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Kristensen e Spinazzola, ma quest’ultimo è insidiato da Zalewski; in difesa invece tutto invariato, Smalling comanda il terzetto completato da Mancini e Llorente a protezione del portiere portoghese Rui Patricio.

LE SCELTE DI PIOLI

Nessun dubbio per quanto riguarda Stefano Pioli, che non dovrebbe cambiare nemmeno nelle probabili formazioni di Roma Milan: ci sarà tempo per operare il turnover, al momento l’allenatore rossonero insiste con la formazione che ha dimostrato di saper rendere al massimo. Ecco allora Maignan tra i pali con Thiaw e Tomori coppia centrale di difesa, Calabria a destra e Theo Hernandez sul versante opposto; a centrocampo continua a essere Krunic il regista del Milan, il bosniaco può anche alzarsi per formare un 4-2-3-1 ma lo stesso può fare anche Loftus-Cheek o Reijnders, che inizieranno la partita come mezzali. Nel tridente offensivo avremo ancora Pulisic, Giroud e Rafael Leao, al momento intoccabili.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti. All. José Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, R. Leao. All. Pioli.











