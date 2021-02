Probabili formazioni Roma Milan/ Quote, pochi i dubbi di Pioli all’Olimpico (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN: CHI IN CAMPO OGGI?

Big match della 24^ giornata della Serie A sarà sicuramente Roma Milan, partita in programma questa sera alle ore 20.45 tra le mura dell’Olimpico: andiamo dunque a scoprirne le probabili formazioni. A poche ora dal fischio d’inizio, va subito detto che non ci attendiamo grandissime novità in entrambi i due schieramenti: al netto degli assenti, sia Fonseca che Pioli (che pure in settimana sono scesi in campo per il turno di ritorno dei sedicesimi di Europa league) dovrebbero oggi optare solo per i propri titolari, in buone condizioni. Lo richiede il prestigio dello scontro diretto come pure la posta messa in palio: tre punti che potrebbero pesare moltissimo nel cammino delle due squadre.

Classifica alla mano ricordiamo infatti bene che la Roma, complice il pari rimediato col Benevento pochi giorni fa è ancora alla quarta posizione, comoda per la Champions League, ma che pure non lascia troppo tranquilli gli uomini di Fonseca. È invece secondo, dopo aver subito due sconfitte di fila il Milan: il Diavolo dopo le ultime fatiche deve assolutamente reagire. Ora andiamo a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Roma e Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida di Serie A non ci appare così scontato fissare un pronostico netto: pure per i principali portali di scommesse sono i giallorossi i gran favoriti. Per l’1×2 del match di Serie A Eurobet ha segnato a 2.25 il successo della Roma contro il 3.10, più elevato, fissato per la vittoria del Milan: il pareggio è stato dato a 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

LE MOSSE DI FONSECA

Alla vigilia della 24^ giornata della Serie A, sono ancora problemi per Fonseca in difesa: il tecnico infatti dispera di recuperare in extremis Ibanez, Kumbulla e Smalling, per cui nelle probabili formazioni di Roma e Milan dovremmo rivedere pronti dal primo minuto nel reparto arretrato Mancini, Cristante e Spinazzola. Per la mediana dunque sarà via libera al duo composto da Villar e Veretout (pur con Diawara a disposizione), mentre sull’esterno vedremo pronti dal primo minuito Bruno Peres e Karsdorp. In attacco assente annunciato sarà Edin Dzeko, che si è fatto male nell’ultima sfida contro il Braga: ecco allora Borja Valero prima punta, con Mkahitaryan e Pellegrini al suo fianco,

LE SCELTE DI PIOLI

Spazio al 4-2-3-1 dei più classici per Stefano Pioli, che chiuderà ai suoi di mettere in campo una prestazione di gran carattere (che è mancano nelle ultime uscite). Guida e punto di riferimento in campo sarà Zlatan Ibrahimovic, prima punta titolare: alle sue spalle agirà dal primo minuto Calhanoglu, mentre sono soliti ballottaggi per l’esterno di reparto, con Rebic e Saelemaekers comunque per il momento favoriti rispetto a Leao e Castillejo. Per la mediana sarà spazio per Kessie, tra i pochi fari accesi nello spogliatoio del diavolo: al suo fianco ecco Tonali, visto che Bennacer è infortunato. Poche sorprese anche per la difesa, dove saranno ancora Romagnoli e Kjaer i titolari al centro della difesa: ai lati si faranno trovate pronti Calabria e Theo Hernandez. Tra i pali poi sarà maglia da titolare per Gigio Donnarumma, straordinario anche nell’ultima in coppa contro lo Stella Rossa.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola: Karsdorp, Villar, Veretout, B Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Bayoral All. Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic All. Pioli



