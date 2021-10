Probabili formazioni Roma Milan/ Quote: tornano Hernandez e Diaz (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Roma Milan ci accompagnano verso il grande posticipo serale che stasera allo stadio Olimpico sarà il piatto forte dell’undicesima giornata di Serie A. Aria di derby per José Mourinho, che però cerca soprattutto continuità e un risultato di prestigio che possa valere la svolta per la sua Roma, tornata alla vittoria a Cagliari nella sua caccia (almeno) al quarto posto, fondamentale obiettivo stagionale.

il Milan a sua volta cerca l’ennesima vittoria che possa rafforzare sempre più la candidatura allo scudetto per i rossoneri di mister Stefano Pioli, che arrivano da una sofferta ma preziosa vittoria casalinga ottenuta martedì sera contro il Torino. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire in maggiore dettaglio le ultime notizie circa le probabili formazioni di Roma Milan.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti sulla carta e il segno 1 è quotato a 2,30, ma si sale non di molto fino a quota 2,95 in caso di segno 2. L’ipotesi più remunerativa è il pareggio, il segno X infatti vale 3,60 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Milan, dobbiamo notare che José Mourinho è intenzionato a confermare ancora una volta l’undici tipo della sua Roma, per la quale lamenta scarsità di alternative all’altezza. Ci attendiamo dunque una conferma in blocco per la formazione che ha conquistato i tre punti a Cagliari: modulo 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina da destra a sinistra; in mediana la coppia Cristante-Veretout; sulla trequarti ecco invece da destra a sinistra Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan in appoggio alla prima punta Abraham.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero delle probabili formazioni di Roma Milan, ecco due recuperi importanti per Stefano Pioli, che ritrova titolari Theo Hernandez e Brahim Diaz, entrambi recuperati dopo lo stop per la positività al Covid. All’Olimpico dovrebbero tornare nell’undici titolare anche Kjaer al centro della difesa con Tomori davanti a Tatarusanu (con Calabria a destra per completare la difesa) e Ibrahimovic, naturalmente come prima punta assistito da Diaz, Rafael Leao e Saelemaekers sulla trequarti. Infine a centrocampo la coppia mediana titolare per il Milan dovrebbe essere formata da Kessie e Bennacer.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, T. Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.



