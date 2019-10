Probabili formazioni Roma Monchengladbach/ Diretta tv, le difficoltà di Paulo Fonseca

Si giocherà solo domani sera alle ore 18,55 tra le mura dello Stadio Olimpico, la sfida tra Roma e Borussia Monchengladbach, valida per il terzo turno dei gironi di Europa league: è tempo allora di considerare anche le probabili formazioni attese in campo. Siamo infatti davvero impazienti di conoscere le mosse di Fonseca come di Rose per le probabili formazioni di Roma Monchengladbach, visto che non sono davvero poche le assenze che si contano nei due spogliatoi. Pur dopo l’ultimo incontro di campionato contro la Sampdoria, a Trigoria sono infatti a disposizione del tecnico portoghese appena 18 giocatori (secondo portiere incluso), dopo pure i forfait di Cristante e Kalinic. Pure Marco Rose non se la passa maglio con parecchi assenti annunciati nel suo Borussia, in un momento della stagione poi davvero delicato. Andiamo allora a studiare con attenzione le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Roma Monchengladbach.

E’ davvero panchina corta in casa dei giallorossi: anzi per le probabili formazioni di Roma Monchengladbach, Fonseca sarà pure costretto a chiedere a tutti uno sforzo in più, in particolare a Edin Dzeko, unico bomber rimasto, ma ancora sofferente per la doppia frattura allo zigomo rimediata prima della sosta per le nazionali. Il bosniaco quindi sarà titolare ancora nel 4-2-3-1 come prima punta, affiancato da Florenzi e Kluivert, mentre toccherà a Zaniolo fare da trequartista, come già fatto vedere al Marassi. Per la mediana a due viste le assenze di Cristante e Diawara, l’unica soluzione è quella di mettere Veretout in coppia con Pastore: saranno quindi Kolarov, Mancini, Smalling e Spinazzola coprire la difesa, con Pau Lopez confermato tra i pali.

Tenuto conto delle tante assenze anche a centrocampo per infortunio, ecco che Rose potrebbe optare per un già noto 4-2-3-1 (usato anche contro il Basaksehir) per le probabili formazioni di Roma Monchengladbach. In tal senso dovremmo allora vedere Sommer fedele tra i pali, con di fronte a sè il quartetto composto da Wendt, Elvedi, Jantscke e Lainer, visto che Ginter è fuori per infortunio. Per il centrocampo domani nella trasferta all’Olimpico si faranno allora avanti Zakaria e Kramer, mentre sarà Thuram a collocarsi sulla tre quarti a sostegno dell’attacco. Qui le maglie da titolari sono state consegnate ai pochi superstiti rimasti a disposizione di Rose e quindi Neuhaus, Plea e Embolo, con quest’ultimo in prima punta.

Roma (4-2-3-1): 13 Pau Lopez, 37 Spinazzola, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 27 Pastore, 21 Veretout; 24 Florenzi, 22 Zaniolo, 99 Kluivert, 9 Dzeko All.: Fonseca

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): 1 Sommer; 18 Lainer, 24 Jantsche, 30 Elvedi, 17 Wendt; 8 Zakaria, 6 Kramer; 32 Neuhaus, 10 Thuram, 14 Plea; 36 Embolo. All.: Rose.



