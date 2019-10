Probabili formazioni Roma Monchengladbach/ Quote, è emergenza per Fonseca

Roma Monchengladbach si gioca alle ore 18.55, quando le due formazioni scenderanno in campo per dare vita a una partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Parlare delle probabili formazioni significa inevitabilmente fare il punto su una Roma in totale emergenza a causa degli infortuni, ma che stasera dovrà difendere il buon inizio di stagione in coppa, grazie alla vittoria contro il Basaksehir alla prima giornata, seguita dal pareggio sul campo del Wolfsberger. Facendo di necessità virtù in casa giallorossa, ecco dunque che cosa ci potrebbero dire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Roma Monchengladbach.

PRONOSTICO E QUOTE

L’agenzia di scommesse Snai nel pronostico di Roma Monchengladbach premia la formazione di casa. La quota per l’affermazione interna (segno 1) viene proposta a 2.20, l’eventuale pareggio (segno X) viene quotato 3.60 mentre la quota per il successo fuori casa (segno 2) viene fissata a 2.95.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONCHENGLADBACH

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Monchengladbach, a causa dell’emergenza in casa giallorossa mister Paulo Fonseca sarà costretto a chiedere a tutti gli effettivi rimasti a disposizione uno sforzo in più, in particolare ad Edin Dzeko, ancora sofferente per la doppia frattura allo zigomo rimediata prima della sosta per le nazionali. Il bosniaco però sarà titolare nel 4-2-3-1 come prima punta, affiancato da Florenzi e Kluivert come esterni offensivi più Zaniolo che agirà da trequartista. Per la mediana, le assenze di Cristante e Diawara riducono davvero all’osso le opzioni e di conseguenza l’unica soluzione fattibile è quella di mettere Veretout in coppia con Pastore, adattato in un ruolo anche di sacrificio. Infine, per quanto riguarda la difesa avremo Spinazzola, Mancini, Smalling e Kolarov a comporre il quartetto titolare davanti a Pau Lopez.

LE SCELTE DI ROSE

Va detto d’altro canto che pure il Borussia Monchengladbach non se la passa benissimo in quanto ad infortunati, ecco dunque che l’allenatore Rose potrebbe optare per il 4-2-3-1 con Sommer tra i pali, protetto da una retroguardia a quattro composta da Wendt, Elvedi, Jantscke e Lainer, considerando che Ginter è fuori per infortunio. Per il centrocampo – il reparto forse più in difficoltà per i tedeschi – nella trasferta all’Olimpico dovremmo vedere in azione ella coppia mediana Zakaria e Kramer, mentre sarà il figlio d’arte Thuram il trequartista in appoggio alla prima punta Embolo, con Neuhaus e Plea che saranno invece i due esterni offensivi.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez, 37 Spinazzola, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 27 Pastore, 21 Veretout; 24 Florenzi, 22 Zaniolo, 99 Kluivert; 9 Dzeko. All: Fonseca

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): 1 Sommer; 18 Lainer, 24 Jantsche, 30 Elvedi, 17 Wendt; 8 Zakaria, 6 Kramer; 32 Neuhaus, 10 Thuram, 14 Plea; 36 Embolo. All: Rose.



