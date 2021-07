Probabili formazioni Roma Montecatini/ Mourinho lancia i giovani? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONTECATINI: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Giovedì 15 luglio scatta l’appuntamento con le probabili formazioni di Roma Montecatini: i giallorossi di José Mourinho scendono in campo per la prima amichevole estiva del nuovo corso, c’è grandissimo entusiasmo in città per l’arrivo dello Special One che ha accettato di allenare la squadra capitolina ed è stato accolto come una sorta di eroe, anche se lui stesso nel corso della presentazione ufficiale ha predicato calma, e parlato di una società che vuole raggiungere la vetta e rimanerci piuttosto che raccogliere qualche successo isolato, per il quale potrebbe comunque essere necessario del tempo.

Poi Mourinho ha stilato la lista dei convocati per il raduno, facendo fuori nomi anche importanti: sono dunque già arrivate le prime indicazioni sui giocatori che non faranno parte del progetto, e anche per questo sarà interessante scoprire con quale 11 il portoghese si presenterà all’amichevole di oggi. Noi possiamo sicuramente cominciare a ipotizzarlo, e allora prendiamoci del tempo, prima che la partita si giochi, per analizzare e leggere insieme le probabili formazioni di Roma Montecatini.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONTECATINI

LE SCELTE DI MOURINHO

Chiaramente, parlando delle probabili formazioni di Roma Montecatini, fare un’ipotesi vicina alla realtà circa le scelte di Mourinho è complicato: potenzialmente tutti i giocatori che hanno risposto alla convocazione sono titolari, visto il contesto. Diciamo allora che la Roma dovrebbe essere disposta con un 4-2-3-1, che lo Special One ha adottato molto spesso in carriera: lanciamo Fuzato in porta, davanti a lui scegliamo Ibanez e Gianluca Mancini ma con Kumbulla e Smalling che avranno poi eventualmente spazio (o sarà il contrario), sulle corsie laterali potrebbero agire Reynolds a destra e Calafiori a sinistra. Al centro del campo è sicuramente stuzzicante l’ipotesi di Darboe titolare; qui davvero le scelte a disposizione di Mourinho sono tante, Veretout e Amadou Diawara sono due soluzioni utili a completare la mediana senza dimenticarsi di Lorenzo Pellegrini, che però andrà valutato rispetto all’infortunio che gli ha fatto perdere il trionfo agli Europei. Infine l’attacco: qui vogliamo scegliere Carles Pérez in ballottaggio con Mkhitaryan e due giovani come Zalewski e Ciervo (o Ruben Providence) perché il tecnico vorrà valutarli per portarli eventualmente in prima squadra, Dzeko o Borja Mayoral completeranno il primo undici della Roma di Mourinho.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds, G. Mancini, Ibanez, Calafiori; Darboe, Veretout; Carles Pérez, Zalewski, Ciervo; Borja Mayoral. Allenatore: José Mourinho



