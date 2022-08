Probabili formazioni Roma Monza/ Diretta tv: Mourinho cambia qualcosa? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Roma Monza ci presentano una partita che sarà inedita in Serie A e sarà in programma domani per la quarta giornata in turno infrasettimanale allo stadio Olimpico della nostra capitale. La Roma di José Mourinho ci arriva naturalmente dal big-match di sabato sul campo della Juventus, adesso però è importante tenere alto il livello prestato anche in una partita che sulla carta potrebbe apparire meno stuzzicante e impegnativa rispetto al match chiuso in parità allo Stadium.

Il Monza di Giovanni Stroppa è invece ancora fermo a zero punti con tre sconfitte nelle prime tre giornate: potrebbe essere un dato non così clamoroso per una neopromossa al debutto assoluto in Serie A nella sua storia, ma sappiamo che le ambizioni dei brianzoli sono alte, chissà se riusciranno ad invertire la tendenza nella difficile trasferta capitolina. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Roma Monza.

DIRETTA ROMA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Monza sarà garantita domani dalla piattaforma DAZN, di conseguenza si tratterà più esattamente di una diretta streaming video per seguire Roma Monza, secondo le modalità ben note per le sette partite trasmesse ad ogni giornata di Serie A solo da DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA

LE SCELTE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Monza bisognerà valutare se e quanto turnover vorrà fare José Mourinho pensando a un periodo che comincia a diventare fitto di impegni. Di base dovrebbe comunque rimanere il modulo 3-4-2-1, con una difesa che in genere cambia pochissimo e allora schieriamo con Rui Patricio tra i pali e davanti a lui come sempre il terzetto con Mancini, Smalling e Ibanez, anche se c’è Kumbulla che potrebbe far rifiatare qualcuno.

Per il quartetto di centrocampo possiamo comunque prendere come ipotesi Karsdorp a destra, Cristante e Matic nel cuore della mediana e Spinazzola sulla corsia mancina, con Zalewski che è la prima alternativa per un cambio sulle fasce; in attacco infine si riparte da Dybala e capitan Pellegrini alle spalle del centravanti Abraham, ma attenzione anche a El Shaarawy, possibile jolly.

LE MOSSE DI STROPPA

Sul fronte brianzolo, le probabili formazioni di Roma Monza dovrebbero vedere l’allenatore Giovanni Stroppa intenzionato spuntare su un modulo 3-5-2, certamente destinato a diventare una difesa a cinque quando il Monza dovrà coprirsi. Comunque, possiamo ipotizzare come titolari Di Gregorio in porta e davanti a lui la difesa a tre formata da Caldirola, Marrone e Carlos Augusto.

Il folto centrocampo a cinque del Monza dovrebbe invece prevedere da destra andando verso sinistra Birindelli, Colpani, Sensi in cabina di regia, Valoti ed infine Molina appunto sulla corsia mancina; in attacco infine la coppia titolare dovrebbe essere formata dall’ex giallorosso Caprari, che nella Roma è cresciuto, al fianco di Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani, Sensi, Valoti, Molina; Caprari, Petagna. All. Stroppa.

