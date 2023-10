PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA/ Quote, ancora assenze per Mourinho (Serie A, 22 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA: GLI ASSENTI

Lunga lista degli assenti nelle probabili formazioni di Roma Monza. Soprattutto in casa giallorossa gli indisponibili pesano come un macigno sulle scelte di mister Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, non avrà a disposizione i lungo-degenti Marash Kumbulla e Tammy Abraham, entrambi in campo nel 2024 dopo le rotture dei legamenti crociati. Ma per questa gara non saranno disponibili nemmeno Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, due titolari dello scacchiere capitolino: il centrocampista, infatti, sta combattendo con una lesione ai flessori della coscia destra mentre l’attaccante argentino ha riportato un trauma contusivo al ginocchio sinistro e non sarà disponibile prima di novembre.

Farà di tutto per esserci, infine, Chris Smalling, alle prese con un fastidio tendineo. Va sicuramente meglio in casa Monza: mister Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Gianluca Caprari, la cui stagione è pressoché finita dopo la lesione del legamento crociato anteriore destro. Fuori causa per questa partita anche il difensore Davide Bettella mentre Gianluca Izzo rimarrà in dubbio fino alla fine per un fastidio al ginocchio sinistro. (Aggiornamento Giulio Halasz)

ROMA MONZA: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Roma Monza ci consentono di presentare questa intrigante partita che sarà il lunch-match della nona giornata di Serie A, naturalmente allo stadio Olimpico. Le difficoltà della Roma di José Mourinho in campionato sono state evidenti nelle scorse settimane, anche se con le ultime due vittorie consecutive c’è stata una ripartenza per la Roma, alla quale sarà tuttavia fondamentale garantire continuità affinché i giallorossi possano veramente lottare per il quarto posto, che insieme alla Europa League è l’obiettivo fondamentale della stagione della Roma.

Il Monza di Raffaele Palladino si sta invece confermando come una delle più belle realtà del calcio italiano, è un punto davanti alla Roma in classifica ed è a sua volta reduce da due vittorie consecutive in campionato grazie alle quali si è portato a ridosso della zona europea, che sarebbe naturalmente il sogno: un colpaccio all’Olimpico aiuterebbe ad allargare ulteriormente gli orizzonti… Tutto questo premesso, scopriamo adesso tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Roma Monza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Monza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si arriva a quota 3,75 in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 2, naturalmente qualora vincesse il Monza oggi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA

LE SCELTE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Monza, per l’allenatore giallorosso José Mourinho ci sono ancora diversi assenti, in particolare capitan Pellegrini e Dybala. Nel modulo 3-5-2, ecco in porta naturalmente Rui Patricio, protetto dalla difesa a tre formata da Mancini, Llorente e N’Dicka, anche se finalmente sta recuperando anche Smalling; a centrocampo ecco invece Karsdorp favorito su Kristensen a destra, poi Cristante che può finalmente tornare in mediana e affianca il regista Paredes e Aouar nel cuore del reparto, completato da Spinazzola a sinistra; infine, in assenza della Joya avremo l’attacco “pesante”, formato da Belotti e Lukaku per la Roma.

LE MOSSE DI PALLADINO

Sul fronte brianzolo, le probabili formazioni di Roma Monza ci dicono che l’allenatore Raffaele Palladino dovrebbe puntare sul modulo 3-4-1-2, nel quale indichiamo questi possibili undici titolari: Di Gregorio in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da D’Ambrosio (favorito su Carboni), Marì e Caldirola; a centrocampo ecco invece Ciurria esterno destro, Gagliardini e Pessina nel cuore della mediana, infine Kyriakopoulos è il favorito sulla fascia sinistra; qualche metro più avanti ecco il trequartista Colpani, sicuramente il migliore giocatore del Monza finora, alle spalle del tandem d’attacco con uno tra Vignato e Mota Carvalho al fianco di Colombo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku. All. Mourinho.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Vignato, Colombo. All. Palladino.











