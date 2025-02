PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA: ECCO LE MOSSE PER IL POSTICIPO

Al termine di un periodo molto intenso, giocare in casa contro l’ultima potrebbe essere l’ideale, ma le probabili formazioni Roma Monza ci accompagnano verso una partita comunque da non sottovalutare per i giallorossi, che se vogliono scalare posizioni in classifica non possono permettersi errori nelle partite teoricamente più facili.

DIRETTA/ Inter Monza Primavera (risultato finale 4-1): i nerazzurri dilagano e vincono! (18 febbraio 2025)

Di certo il morale è alto dopo la vittoria contro il Porto che ha garantito di andare avanti in Europa League, ma in vista di un nuovo periodo di fuoco sarebbe fondamentale vincere oggi per vivere almeno una settimana serena ritrovando le energie.

Tutto questo dal punto di vista della Roma, ma il Monza se vuole ancora inseguire la permanenza in Serie A deve cercare punti ovunque. Il ritorno di Alessandro Nesta ha portato un pareggio contro il Lecce, ma per dare una scossa ci vorrebbe un acuto di prestigio. Magari proprio all’Olimpico, dove il mister vivrà il suo personalissimo derby con l’altro romano Claudio Ranieri: un bellissimo confronto in panchina che renderà speciali le probabili formazioni Roma Monza, più di quanto la differenza in classifica potrebbe far pensare.

DIRETTA/ Monza Lecce (risultato finale 0-0): si chiude senza gol! (16 febbraio 2025)

PRONOSTICO E QUOTE: TUTTO SCONTATO?

Pochi dubbi nelle quote Snai per il pronostico su Roma Monza: il segno 1 è favorito a 1,30, mentre già per il pareggio si salirebbe a 5,25. Infine, un’impresa del Monza all’Olimpico varrebbe ben 9,25 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA

QUANTO TURNOVER PER RANIERI?

Dopo un periodo davvero fitto di impegni, ma in vista di almeno una settimana più tranquilla, quanto turnover farà Claudio Ranieri? Questa è la domanda da cui dipendono molti dei dubbi giallorossi nelle probabili formazioni Roma Monza. Ad esempio, nella difesa a tre davanti a Svilar si giocano un posto Rensch e Nelsson, mentre sembrano più certi della maglia da titolare Mancini e N’Dicka.

DIRETTA/ Monza Empoli Primavera (risultato finale 3-2): la decide Azarovs! (15 febbraio 2025)

Sulla destra ballottaggio Saelemaekers-Celik, un altro dubbio potrebbe essere tra Paredes e Gourna-Douath in mezzo al campo con Koné e Pellegrini, che d’altronde potrebbe anche giocare più avanti se il modulo fosse il 3-4-2-1 invece del 3-5-2. Sembra più certo del posto Angelino a sinistra; infine Baldanzi potrebbe mettere in dubbio la titolarità di Dybala in attacco insieme a Shomurodov, favorito su Dovbyk che non è al top.

VARI DUBBI PER NESTA

Dobbiamo però segnalare che pure Alessandro Nesta ha ancora vari dubbi verso le probabili formazioni Roma Monza. In porta Turati, sembrano certi anche D’Ambrosio e Carboni, che però saranno affiancati nella difesa brianzola a tre da uno fra Palacios e Brorsson in assenza dello squalificato Izzo.

Quattro maglie sembrano assegnate a centrocampo, cioè Pedro Pereira a destra, in mezzo Bianco e Urbanski con Kyriakopoulos esterno sinistro; se però il modulo fosse il 3-5-2 si aggiungerebbe anche Zeroli, mentre con il 3-4-2-1 ci guadagnerebbe Ciurria, che andrebbe ad affiancarsi a Mota sulla trequarti a supporto del centravanti del Monza, l’acquisto di gennaio Ganvoula che è favorito su Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Pellegrini, Angelino; Dybala, Shomurodov. All. Ranieri.

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Palacios, Carboni; Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula. All. Nesta.