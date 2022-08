Probabili formazioni Roma Monza/ Quote, Mourinho con gli stessi 11? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Monza ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di martedì 30 agosto, valida per la 4^ giornata di Serie A 2022-2023: match che può risultare scontato, visto che di fronte troviamo una squadra che lotta per lo scudetto – o comunque per un posto in Champions League – e una neopromossa che ha sempre perso e non riesce ad alzare la testa. La Roma poi ha pareggiato sul campo della Juventus, riuscendo così a ottenere un punto esterno in un big match; per ora molto solida con un solo gol subito (su calcio piazzato), bisognerà vedere come assorbirà due infortuni non indifferenti nel lungo periodo.

Il Monza invece non ha certezze, perché è chiaro che andare in Serie A per la prima volta di sempre e perdere tre gare su tre porta inevitabilmente a qualche rivoluzione; bisognerà capire se Giovanni Stroppa sceglierà di operarle subito, difficile che la trasferta dell’Olimpico sia presa come indicatore per capire cosa fare in futuro ma intanto si proverà a strappare almeno un pareggio, che sarebbe utilissimo per il morale. Aspettando che si giochi, vediamo subito come potrebbero essere disposte le squadre sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, leggendo insieme le scelte degli allenatori nelle probabili formazioni di Roma Monza.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Roma Monza. Nella partita della 4^ giornata di Serie A il segno 1 per la vittoria dei giallorossi vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,25 volte quanto messo sul piatto, mentre con l’ipotesi del pareggio – regolata dal segno X – la vostra vincita ammonterebbe a 6,25 volte la giocata. Il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno dei brianzoli, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 11,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA

GLI 11 DI MOURINHO

Nonostante gli impegni ravvicinati, José Mourinho non dovrebbe fare turnover: eventualmente qualche cambio radicale ci sarà in Europa League o nella partita immediatamente precedente (a Udine), nel frattempo per affrontare i brianzoli lo Special One ragiona sulle scelte consuete a meno che in difesa venga dato spazio a Kumbulla, che sostituirebbe eventualmente Smalling o Ibanez con la conferma di Gianluca Mancini, e Rui Patricio che ovviamente giocherebbe ancora in porta. Avremo poi una linea di centrocampo con Matic titolare a fianco di Cristante; Lorenzo Pellegrini dovrebbe tornare a occuparsi della trequarti, accoppiato con Dybala che ancora una volta giocherà dal primo minuto nel tentativo di trovare il primo gol ufficiale con la maglia della Roma. Sugli esterni, scalpita Zalewski che l’anno scorso era titolare a sinistra, ma chiaramente il ritorno in pianta stabile di Spinazzola gli ha tolto spazio; a destra va verso la conferma Karsdorp, come centravanti chiaramente giocherà Abraham e nelle probabili formazioni di Roma Monza dobbiamo anche ricordare le indisponibilità di Wijnaldum e Zaniolo, oltre che del giovane Darboe.

I DUBBI DI STROPPA

Stroppa deve fare i conti con qualche infortunio nelle probabili formazioni di Roma Monza: nel suo 3-5-2 la mossa potrebbe essere quella di riportare Carlos Augusto a giocare da laterale sinistro di centrocampo, facendogli percorrere tutta la fascia e destinando invece Andrea Carboni a fare il terzo di difesa, con Marrone spostato sul centrodestra e Caldirola che guiderebbe il reparto. In porta, ancora una volta Di Gregorio sembra partire in vantaggio rispetto a Cragno; a centrocampo, Samuele Birindelli si occuperà della corsia destra mentre in mezzo le alternative non mancano, Colpani e Filippo Ranocchia possono essere due interni di qualità ma non bisogna dimenticarsi del rientro di Pessina e della soluzione Valoti. Stroppa deciderà con calma, così come il ruolo di regista che dovrebbe andare a Barberis; da valutare Sensi, che potrebbe essere destinato alla panchina così da preservarlo integro (ricordiamo i problemi fisici avuti nelle ultime tre stagioni). In attacco Caprari e Petagna sono ancora i due favoriti: scalpita Gytkjaer, mentre Dany Mota non è al 100% e nella migliore delle ipotesi andrà soltanto in panchina, poi eventualmente pronto a qualche minuto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marrone, Caldirola, A. Carboni; S. Birindelli, Pessina, Barberis, Valoti, Carlos Augusto; Petagna, Caprari. Allenatore: Giovanni Stroppa











