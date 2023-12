Probabili formazioni Roma Napoli/ Diretta tv: dubbio Zielinski per Mazzarri (Serie A, 22 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Napoli ci avvicinano al big match di sabato 23 dicembre: si gioca alle ore 20:45 per la 17^ giornata di Serie A 2023-2024, una sfida sempre molto sentita tra le due grandi del Sud. Entrambe devono recuperare qualche posizione in classifica, ma arrivano da momenti diversi: il Napoli, sia pure con un po’ di fatica, ha battuto il Cagliari e ha così mantenuto la sua presa sulla corsa alla prossima Champions League, aspettando ovviamente l’incrocio di febbraio con il Barcellona per provare a fare strada anche in questa edizione.

La Roma invece ha perso a Bologna, uno spareggio per il quarto posto che l’ha fatta scivolare in graduatoria: al termine della partita José Mourinho ha parlato della volontà di rimanere in giallorosso ma anche di altro, evidenziando una volta di più qualche carenza nella sua rosa. Per noi sarà molto importante stabilire cosa succederà sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, e quale squadra eventualmente si prenderà la vittoria; mentre aspettiamo facciamo la nostra solita valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme nel dettaglio le probabili formazioni di Roma Napoli.

ROMA NAPOLI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Napoli non sarà disponibile, perché questa partita non fa parte del terzetto che per la 17^ giornata di Serie A viene mandata in onda sui canali della televisione satellitare. L’appuntamento con il match sarà dunque riservato alla visione in diretta streaming video, con due opzioni: potrete infatti utilizzare i vostri apparecchi mobili (PC, tablet e smartphone) per attivare le piattaforme DAZN e Now Tv, ricordando che per entrambe sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

LE SCELTE DI MOURINHO

Verso Roma Napoli Mourinho ha perso anche Aouar, che si aggiunge alla lista di indisponibili che comprende anche Dybala e uno Smalling che sta diventando un problema. A protezione di Rui Patricio giocheranno i soliti tre: Gianluca Mancini, Diego Llorente e Ndicka, ricordando che il primo è diffidato e dunque potrebbe acuire ancor più l’emergenza in casa giallorossa. Rasmus Kristensen e Spinazzola, favorito su Zalewski, potrebbero essere le due scelte per le corsie laterali; in mezzo al campo invece abbiamo il ballottaggio tra Paredes e Edoardo Bove, con il secondo titolare sarebbe Cristante a prendersi la maglia di playmaker basso mentre l’altra mezzala sarà comunque Lorenzo Pellegrini. Per quanto riguarda l’attacco, Azmoun dovrebbe tornare almeno per la panchina; ci sarà sicuramente Romelu Lukaku che ha scontato la squalifica, a fare compagnia al belga è in vantaggio El Shaarawy per caratteristiche, dunque Belotti potrebbe avere spazio nel secondo tempo.

LE MOSSE DI MAZZARRI

Lesione per Elmas che dunque salterà Roma Napoli, ma Walter Mazzarri deve anche fare i conti con Zielinski in condizioni non perfette: con il polacco fuori dai titolari la maglia sarebbe data a Cajuste, che completerebbe il centrocampo con Zambo Anguissa e Lobotka. In difesa si dovrebbe rivedere Mario Rui, ex della partita, mentre resta ai box Mathias Olivera: il portoghese giocherà ovviamente a sinistra, quindi Natan può riprendersi il posto naturale al centro della difesa facendo coppia con Rrahmani, a protezione del portiere Meret e con Di Lorenzo che come sempre agirà sulla fascia destra. Nel tridente offensivo del Napoli i dubbi sono pochi, con Elmas fuori dai giochi la sola alternativa a Politano (altro ex) è Lindstrom che però sta giocando davvero poco, dunque solita conformazione per l’attacco con Osimhen che sarà il centravanti della squadra e Kvaratskhelia che naturalmente partirà largo a sinistra, il georgiano affronta un momento non brillantissimo e ha dunque bisogno di aumentare i giri del motore.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, D. Llorente, Ndicka; R. Kristensen, Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini, Spinazzola; R. Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: José Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri











