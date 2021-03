Probabili formazioni Roma Napoli/ Diretta tv, Osimhen o Mertens? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI: CHI IN CAMPO DOMANI?

Big match della 28^ giornata della Serie A è quello previsto solo domani sera alle ore 20.45 all’Olimpico tra Roma e Napoli: andiamo a vedere quali saranno le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Mister Fonseca: superato anche l’ultimo impegno in Europa league contro lo Shakhtar, il lusitano vorrebbe fare bottino pieno domani in Serie A, ma pure ancora una volta dovrà fare i conti con parecchi assenti e giocatori acciaccati. Ha invece recuperato tasselli importanti nella sua rosa Gennaro Gattuso, che approda dunque al big match con gran ottimismo: l’1-0 inferto al Milan solo pochi giorni fa ha dato morale a tutti, ma non è bastato per raggiungere la zona Champions della classifica, comunque sempre molto vicina. Andiamo a controllare le mosse per le probabili formazioni di Roma Napoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

LE MOSSE DI FONSECA

Dopo l’impegno in Europa league di giovedì sera, il tecnico giallorosso dovrà fare attenzione a gestire i suoi giocatori, tenuto poi conto che Smalling rimane in forte dubbio, come pure Mkhitaryan, mentre Bruno Peres è fermo per decisione del giudice sportivo. Fissato il solito 3-4-2-1, ecco che allora dovrebbe essere posto in difesa dal primo minuto domani per Mancini e Ibanez, con Kumbulla a completamento (se l’ex United non dovesse farcela). Non è da escludere però l’inserimento nel reparto arretrato di Cristante, che altrimenti sarà titolare a centrocampo in compagnia di Villar: Spinazzola e Karsdorp al solito occuperanno le corse esterne del reparto. Per l’attacco ecco pronti Pellegrini e Pedro, pur con El Shaarawy a disposizione dalla panchina: Dzeko dovrebbe fare da prima punta titolare.

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Roma Napoli, Gattuso ritrova nell’elenco dei convocati Manolas e Lozano, ma difficilmente i due troveranno spazio dal primo minuto nel 4-2-3-1 solito. Facile infatti che la greco venga preferito Maksimovic, per prendere posto al fianco di Koulibaly, mentre Hysaj e Mario Rui completeranno il reparto sull’esterno (Di Lorenzo è squalificato). A centrocampo si va verso la riconferma di Fabian Ruiz e Demme, con Zielinksi trequartista certo: attenzione però a Bakayoko che scalpita per una maglia da titolare in questa parte del campo. Anche nella 28^ giornata di Serie A segnaliamo che è ballottaggio tra Osimhen e Mertens per la titolarità in punta: Insigne e Politano dovrebbero poi completare lo schieramento.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Spinazzola, Villar, Cristante, Karsdorp; Pedro, Pellegrini; Dzeko All. Fonseca

NAPOLI (4-2-3-1): M Rui, Koulibaly, Maksimovic, Hysaj; Demme, F Ruiz; Insigne, Zielinski, Politano; Osimhen All. Gattuso



