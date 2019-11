Probabili formazioni Roma Napoli/ Diretta tv, scelte obbligate per Fonseca (Serie A)

Dovremo attendere domani alle ore 15,00 per il big match della 11^ giornata di Serie A tra Roma e Napoli, di cui ora subito esamineranno le probabili formazioni attese all’Olimpico. Vi è infatti molta attesa intorno a questa sfida diretta e certo per le probabili formazioni di Roma Napoli non saranno concessi errori ai due allenatori. Pure però per Fonseca oggi stilare l’11 giallorosso alla vigilia del fischio d’inizio non sarà complicato: assenti per infortunio e decisi dal giudice sportivo infatti non lasciano un grande spazio al tecnico, le cui scelte saranno di fatto obbligate. Pure da Ancelotti non ci attendiamo grandi novità nell’11 dei campani: l’allenatore ha a disposizione una rosa appena più ampia (ma neppure troppo), ma contro una rivale diretta per un posto in Champions non si può fare esperimenti pericolosi. Andiamo allora a controllare le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Roma e Napoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA NAPOLI

LE MOSSE DI FONSECA

Come abbiamo segnalato prima, per disegnare le probabili formazioni di Roma Napoli, Fonseca ha le mani legate: infermeria è strapiena e pure in settimana ha perso Fazio, che ha rimediato un rosso nella precedente giornata di campionato contro l’Udinese. In difesa dunque sarà richiamato dal primo minuto Mancini (visto anche in mediana negli ultimi turni) e accanto al numero 23 domani vedremo Smalling, oltre che il duo Florenzi-Kolarov, adibito sulle fasce. Per la mediana dunque la prima e unica soluzione che si prospetta per la Roma, volendo confermare il 4-2-3-1 è la coppia Pastore-Veretout: sarà poi Zaniolo il trequartista titolare. Pure in attacco il margine di manovra è minimo per Fonseca: Dzeko sarà il titolare prima punta con Perotti e Kluivert ai lati, mentre Under dovrebbe rimanere ancora una volta in panchina.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Sarà invece il 4-4-2 il modulo di partenza per Carlo Ancelotti, per il quale la coperta un po’ corta specie in difesa: ancora senza Manolas, per le probabili formazioni di Roma Napoli il tecnico dovrà affidarsi a Maksimovic e Koulibaly, e toccherà al duo Di Lorenzo-Mario Rui agire dal primo minuto ai lati del reparto. In mediana alla vigilia della 11^ giornata dobbiamo certo segnalare l’assenza di Allan, fermo in infermeria: a centrocampo quindi la prima ipotesi vede con sulle spalle la maglia da titolare Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz e Insigne, ma non sono impossibili novità in questa parte del campo. Sono poi solide certezze per l’attacco del Napoli: visto il grandissimo stato di forma mostrato negli ultimi turni, certo non si farà a meno di Milik per il big all’Olimpico: assieme al polacco ci sarà spazio per Dries Mertens, di nuovo titolare.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 13 P Lopez; 24 Florenzi, 6 Smalling, 23 Mancini, 11 Kolarov; 27 Pastore, 21 Veretout; 99 Kluivert, 22 Zaniolo, 8 Perotti; 9 Dzeko All. Fonseca

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 20 Zielinski, 8 F Ruiz, 24 Insigne;14 Mertens, 99 Milik All. Ancelotti



