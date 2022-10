Probabili formazioni Roma Napoli/ Quote: chi in attacco per Mourinho? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Roma Napoli ci accompagnano verso il sempre affascinante derby del Sud che stasera ci farà compagnia dallo stadio Olimpico come partita di massimo richiamo nel programma della undicesima giornata del campionato di Serie A. Parliamo innanzitutto del Napoli di Luciano Spalletti, che in questo momento non è un’esagerazione definire come la migliore squadra d’Europa, riconosciuta tale anche dagli addetti ai lavori internazionali. I risultati ma anche la qualità del gioco parlano in favore di questo Napoli per il quale In Champions League tutto è perfetto, ma anche in Serie A il Napoli è capolista e arriva dalla vittoria contro il Bologna. Un colpo all’Olimpico avrebbe immenso valore e renderebbe sempre più concreto il sogno tricolore.

La Roma di José Mourinho, dal canto suo, è reduce dalla vittoria sul campo della Sampdoria e più in generale da tre successi consecutivi in campionato, che hanno avvicinato la Roma a posizioni di assoluto prestigio, per l’obiettivo fondamentale della stagione che naturalmente è la qualificazione per la prossima Champions League e magari anche qualcosa in più, soprattutto se arrivasse il poker perché i giallorossi in quel caso si porrebbero a ridosso del Napoli e con una grande iniezione di fiducia nei propri mezzi, che Mourinho saprebbe come sfruttare. I temi d’interesse del derby del Sud quindi saranno davvero tanti, spazio allora a tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Roma Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede leggermente favoriti gli ospiti partenopei e quota il segno 2 a 2,40, mentre con il segno 1 sulla vittoria della Roma si arriverebbe a quota 2,85. Infine, l’ipotesi più remunerativa sarebbe il pareggio, perché il segno X è quotato a 3,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Napoli, ecco che l’allenatore giallorosso José Mourinho si prepara ad affrontare la capolista naturalmente con il modulo 3-4-2-1, senza alcuna novità in difesa dove vedremo come al solito Rui Patricio in porta e davanti a lui il reparto formato dai tre “titolarissimi” Mancini, Smalling e Ibanez; a centrocampo il dubbio potrebbe essere sulla corsia destra fra il favorito Karsdorp e Zalewski per completare la mediana con i centrali Cristante e Matic più Spinazzola a sinistra. In attacco invece pensiamo a Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Abraham, ma con Belotti possibile alternativa sia all’inglese sia a Zaniolo – naturalmente in questo secondo caso il modulo della Roma diventerebbe più precisamente un 3-4-1-2.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Ex di lusso di questa partita speciale, Luciano Spalletti per le probabili formazioni di Roma Napoli dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 nel quale spiccano le assenze di Rrahmani e Zambo Anguissa. Ecco quindi che davanti al portiere Meret la difesa a quattro dovrebbe vedere Di Lorenzo a destra, in mezzo Kim affiancato dall’ex Juan Jesus (favorito su Ostigard), con l’altro ex Mario Rui a completare il reparto a sinistra; Ndombelè invece dovrebbe sostituire il nigeriano nel centrocampo a tre, andando naturalmente ad affiancare Lobotka e Zielinski; dubbi intriganti e legati all’abbondanza invece in attacco, dove Politano e Lozano se la giocano come ala destra, Osimhen ha la concorrenza di Raspadori come centravanti (evidentemente con caratteristiche differenti), infine Kvaratskhelia è intoccabile a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelè, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











