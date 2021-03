Probabili formazioni Roma Napoli/ Quote: Dzeko o Mayoral dal primo minuto? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI: CHI IN CAMPO?

Spazio alle mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Roma Napoli, match che chiude il quadro della 28^ giornata della Serie A, che pure si accenderà questa sera alle ore 20.45 all’Olimpico. Dopo le ottime cose fatte vedere in Europa league, con la qualificazione ai quarti di finale, Fonseca e i giallorossi devono rimettere la testa sul campionato, dove pure non sono pochi i punti che devono recuperare. Scivolati alla sesta posizione della graduatoria dopo l’inatteso KO col Parma, i capitolini sono lontani dalla zona Champions: urge dunque tornare a vincere e magari sfatare il mito che vuole la Roma non incisiva nello scontri più “caldi”. Di contro c’è un Napoli che nonostante le difficoltà non ha perso il suo carattere: l’1- imposto al Milan solo pochi giorni fa ha ribadito il momento positivo degli azzurri, che sono ormai a un passo dalla top four della serie A. Ci attende match bollente: vediamo quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Roma Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI/ Diretta tv, Dzeko oppure Borja Mayoral?

QUOTE E PRONOSTICO

Sfida difficile da leggere, e pure per le valutazioni fatte dalla Snai, per il big match dell’Olimpico il pronostico è davvero incerto. Se guardiamo le quote dell’1×2 vediamo infatti che oggi il successo della Roma è stato dato a 2.60, come pure la vittoria del Napoli: il pareggio pagherà la posta a 3.45.

Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Diretta tv, Rebic è squalificato

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

LE MOSSE DI FONSECA

Ancora qualche assenza di troppo in casa giallorossa ma pur dopo il doppio impegno in settimana per l’Europa league, pure Fonseca non dovrebbe aver problemi a fissare le probabili formazioni di Roma Napoli. Segnato il solito 3-4-2-1, ecco che in difesa, con Smalling in forte dubbio, sarà dunque posto per Kumbulla, nel terzetto completato da Ibanez e Mancini: ipotizzabile l’arretramento di Cristante, che altrimenti sarà titolare a centrocampo, in compagnia di Villar. Con Bruno Peres fermo per squalifica, il reparto in mediana verrà completato sull’esterno da Spinazzola e Karsdorp. Nell’attacco è infine gran ballottaggio tra Dzeko e Mayoral per la prima punta: difficile scegliere visto che il primo è piò riposato, ma il secondo è fresco di doppietta con lo Shakhtar. In ogni caso al suo fianco si faranno vedere Pedro e Pellegrini, pur con El Shaarawy a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENEVENTO/ Diretta tv: CR7 sempre intoccabile

LE SCELTE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Roma e Napoli si accendono alcuni ballottaggi importanti nella metà campo azzurra: questo poi già in attacco. Fissato il consueto 4-2-3-1, ecco che in prima punta è lotta tra Osimhen e Mertens per la maglia da titolare, con il nigeriano forse appena favorito alla vigilia del fischio d’inizio: al loro fianco non mancheranno Insigne e Politano, pur con Lozano ormai rientrato in gruppo. A centrocampo è poi dubbio tra Demme e Bakayoko per la maglia da titolare al fianco di Fabian Ruiz: confermato invece Zielinski, uno dei migliori in casa azzurra per la trequarti. Anche in difesa è punto di domanda, per il posto al fianco di Koulibaly: Maksimovic e Manolas si contendono la maglia da titolare ma forse il serbo ha qualche chance in più. Sull’esterno del reparto, mancando lo squalificato Di Lorenzo, sarà spazio per Mario Rui e Hysaj dal primo minuto.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko All. Foneca.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, M Rui; F Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen All. Gattuso



© RIPRODUZIONE RISERVATA