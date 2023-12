PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI/ Quote, Paulo Dybala è il grande assente (Serie A, oggi 23 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI: GLI ASSENTI

Le probabili formazioni di Roma Napoli caricano l’ambiente in questa sfida ricca di emozioni e importanza. Andiamo a vedere le assenze e i recuperi di questa sfida all’Olimpico. I giallorossi in attacco sorridono a metà: rientra Lukaku dalla squalifica con la Fiorentina, ma non recupera Dybala costretto ad alzare bandiera bianca per la super sfida. Mancini, stando a quanto detto da Mourinho, sarà impiegato regolarmente in difesa nonostante non stia benissimo. Completano la lista degli assenti insieme ai soliti Abraham, Kumbulla, Smalling, Spinazzola e Azmoun anche Renato Sanches e Aouar.

Il Napoli ha ormai recuperato a pieno organico Mario Rui, subentrato col Cagliari e dal primo minuto impiegato in Coppa Italia contro il Frosinone. Chi invece da quel lato è ancora in fase di riabilitazione è Olivera che ha svolto un allenamento personalizzato in palestra e pian piano è sulla via del recupero, anche se la strada è ancora lunga. Assente Elmas, sottoposto a terapie per l’infortunio muscolare ma che sarebbe stato comunque tagliato fuori per via delle vicende di mercato che lo vendono vicinissimo al Lipsia. (aggiornamento di Christian Attanasio)

CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Napoli ci avvicinano al big match dello stadio Olimpico, alle ore 20:45 di sabato 23 dicembre: nella 17^ giornata di Serie A 2023-2024 abbiamo due big del Sud che vanno in cerca di immediato rilancio. Per la Roma si tratta di scalare nuovamente la classifica, perché la sconfitta arrivata a Bologna ha fatto scivolare in ottava posizione i giallorossi che speravano invece di blindare il quarto posto, e invece ora si trovano davanti tanta concorrenza mettendo a rischio una qualificazione in Champions League che viene considerata un obiettivo.

Il Napoli invece in campionato aveva vinto, contro il Cagliari, confermando la sua quinta posizione; poi però ha avuto una serata da incubo in Coppa Italia, perdendo 4-0 contro il Frosinone e per di più in casa. Vero che c’erano le seconde linee dall’inizio, ma poi sono entrati i titolari; adesso vedremo come Walter Mazzarri ripartirà al pari di José Mourinho, aspettando che arrivi la sera possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Roma Napoli, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 17^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,90 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,10 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 2,55 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

LE SCELTE DI MOURINHO

Verso Roma Napoli sappiamo che Mourinho non potrà disporre di Dybala e Aouar, oltre che di Smalling: in difesa dunque giocano i soliti tre, con Gianluca Mancini, Diego Llorente e Ndicka che si piazzano a protezione del portiere Rui Patricio. In attacco invece Romelu Lukaku torna dalla squalifica e Azmoun potrebbe farcela almeno per andare in panchina, dunque il belga affiancherà El Shaarawy con Belotti che dovrebbe iniziare dalla panchina. Per il resto come sempre ci sono i dubbi sulle corsie laterali: a destra Rasmus Kristensen appare favorito su Karsdorp, a sinistra Spinazzola potrebbe prendersi la maglia a scapito di Zalewski, senza dimenticarsi della candidatura di Zeki Celik. Per quanto riguarda invece la zona centrale del campo, il testa a testa sembra riguardare Edoardo Bove e Paredes; sicuri del posto Cristante e Lorenzo Pellegrini, con il giovane del vivaio titolare sarebbe appunto Cristante a essere schierato come ideale regista basso nella Roma.

LE MOSSE DI MAZZARRI

Il tonfo di Coppa Italia non dovrebbe comunque cambiare le scelte di Mazzarri per Roma Napoli: questo anche perché dei titolari previsti questa sera erano in campo i soli Rrahmani, Natan e Mario Rui, tutti confermati in difesa con l’aggiunta di Di Lorenzo che andrà a giocare a destra, e Meret che torna in porta dopo aver lasciato spazio a Gollini. Cambia tutto il centrocampo con Lobotka che si prende il posto in cabina di regia e Zambo Anguissa mezzala, qui però attenzione a Zielinski che non è al top della condizione, e potrebbe lasciare il posto a Cajuste visto che Elmas è fuori dai giochi a causa di un infortunio. Nel tridente offensivo invece Politano, che come Mario Rui è un ex di questa partita, andrà a giocare a destra; Osimhen e Kvaratskhelia, che non hanno dato molto alla causa del Napoli martedì sera, saranno regolarmente in campo come prima punta e laterale di sinistra. Da vedere poi qualche sostituzione nel secondo tempo, a quel punto chi sarà chiamato in causa dovrà dimostrare di aver superato la botta di Coppa Italia e qualche gerarchia potrebbe anche cambiare.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, D. Llorente, Ndicka; R. Kristensen, Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini, Spinazzola; R. Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: José Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimheh, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri











