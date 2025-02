PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI: DUE CALENDARI MOLTO DIVERSI

Presentando le probabili formazioni Roma Napoli verso il big-match di Serie A atteso stasera all’Olimpico, dobbiamo riflettere sulla situazione molto diversa delle due squadre, sia in classifica sia in termini di calendario. Sappiamo che la Roma sta soffrendo in campionato, ma proprio per questo diventano vitali per i giallorossi Europa League e Coppa Italia: Claudio Ranieri, oltre alle partite di Serie A, ha avuto due match europei negli ultimi due giovedì, mentre mercoledì prossimo giocherà contro il Milan in Coppa Italia.

La gestione delle forze è quindi completamente diversa rispetto ad Antonio Conte, che sta guidando il Napoli a un campionato meraviglioso, ma certamente facilitato dall’assenza dalle Coppe europee e dalla uscita immediata pure in Coppa Italia, per cui i partenopei hanno sempre una settimana intera per preparare ogni partita. Tenuto conto di questa enorme differenza, ora possiamo approfondire le probabili formazioni Roma Napoli…

COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

Prima uno sguardo alle quote Snai su Roma Napoli: il pronostico sorride leggermente agli ospiti grazie al segno 2 quotato a 2,40, ma non si sale di molto con le altre due opzioni, curiosamente appaiate a 3,05 sia per il segno 1 sia per il segno X.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

QUALCHE DUBBIO PER RANIERI

Come abbiamo già accennato, Claudio Ranieri deve gestire le forze nelle probabili formazioni Roma Napoli. Il modulo è il 3-4-2-1 e in difesa dovrebbero esserci in realtà pochi dubbi: Svilar in porta e il trio Mancini, Hummels e N’Dicka; linea a quattro con Saelemaekers, Angelino, Konè e Paredes; in avanti Dybala e Pellegrini dietro a Dovbyk.

QUALCOSA DA DEFINIRE IN DIFESA PER CONTE

Per Antonio Conte nelle probabili formazioni Roma Napoli bisognerà stare attenti soprattutto in difesa, perché Buongiorno è tornato ad allenarsi in gruppo, ma per stasera potrebbe ancora essere l’ex Juan Jesus favorito per affiancare Rrahmani davanti a Meret. A proposito di ex, Spinazzola è favorito su Olivera come terzino sinistro, mentre a destra non ci sono dubbi su capitan Di Lorenzo. In mezzo al campoAnguissa e Lobotka; sulla trquarti Politano, McTominay e Neres, in avanti Lukaku.

FORMAZIONI ROMA NAPOLI: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku. All. Conte.