Probabili formazioni Roma Parma/ Diretta tv: Smalling è assente (Serie A)

Roma Parma si giocherà domani sera, quando le due formazioni scenderanno in campo alle ore 21.45 per la trentunesima giornata di Serie A. La ripartenza dopo il Coronavirus ha dato più delusioni che gioie a Paulo Fonseca e Roberto D’Aversa, come confermato anche dall’ultima giornata in cui la Roma ha perso a Napoli, mentre il Parma ha ceduto contro la Fiorentina in casa. Urge dunque una scossa, andiamo a scoprire quali accorgimenti potrebbero utilizzare i due allenatori nelle probabili formazioni di Roma Parma, ricordando che la situazione è critica soprattutto per i giallorossi che cominciano a vedere a rischio addirittura la qualificazione alla prossima Europa League (almeno senza dover passare dai preliminari), mentre gli emiliani vogliono rilanciarsi per chiudere nel migliore dei modi una stagione che per il Parma è stata a lungo davvero eccellente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Roma Parma in diretta tv sarà trasmessa sul canale DAZN 1: l’appuntamento con questa sfida di Serie A è al numero 209 del decoder di Sky per quegli abbonati alla televisione satellitare che abbiano attivato l’opzione. Altrimenti, la partita sarà riservata ai clienti DAZN, che avranno la possibilità di seguire le immagini dallo stadio Olimpico in diretta streaming video, attivando la loro applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o in alternativa utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA

LE MOSSE DI FONSECA

Nelle probabili formazioni di Roma Parma, per quanto riguarda i giallorossi, spicca l’assenza di Smalling: anche per questo motivo si dovrebbe tornare alla difesa a quattro, con Ibanez e Fazio in ballottaggio per affiancare Mancini davanti al recuperato Pau Lopez, già portiere titolare domenica sera al San Paolo. Qualche dubbio anche per i terzini, in particolare a sinistra dove si segnala il ballottaggio Kolarov-Spinazzola. A centrocampo, se si dovesse in effetti tornare al 4-2-3-1, ci aspettiamo la coppia mediana formata da Cristante e Veretout, mentre c’è qualche dubbio in più sulla trequarti, dove Pellegrini e Mkhitaryan sembrano quelli con le maggiori speranze di partire titolari ma poi balla almeno un’altra maglia contesta fra Perez, Under e Perotti, con il rientrante jolly Zaniolo preziosa alternativa dalla panchina. Nessun dubbio infine su Dzeko prima punta.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Sulla sponda emiliana, le probabili formazioni di Roma Parma ci presentano una rosa praticamente al completo per mister Roberto D’Aversa. In difesa sembrano certi i posti del portiere Sepe e dei due centrali Bruno Alves e Iacoponi, mentre è possibile un doppio ballottaggio a destra fra Darmian e Laurini e sulla corsia di sinistra fra Gagliolo e Pezzella. Anche a centrocampo due maglie sembrano essere già assegnate rispettivamente a Kucka e Kurtic, ma c’è notevole incertezza su chi completerà il terzetto in mediana fra Hernani, Brugman e Scozzarella, a meno che ci sia posto per due di loro, avanzando Kucka a discapito di uno dei tre componenti del teorico tridente d’attacco. Davanti dunque siamo ragionevolmente certi di vedere all’opera Kulusevski a destra e Cornelius come punta centrale, a sinistra ballottaggio fra il grande ex Gervinho e Karamoh, sempre che prevalga l’opzione più prudente, sacrificando entrambi.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Ibanez, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Mirante, Spinazzola, Fazio, Bruno Peres, Villar, Diawara, Kluivert, Pastore, Perotti, Under, Zaniolo, Kalinic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Smalling.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.

A disposizione: Radu, Regini, Laurini, Pezzella, Dermaku, Brugman, Barillà, Scozzarella, Grassi, Caprari, Karamoh, Siligardi, Sprocati.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.



