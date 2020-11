Probabili formazioni Roma Parma/ Diretta tv: tanti dubbi per i mister (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA: CHI GIOCHERÀ DOMENICA?

Le probabili formazioni di Roma Parma ci consentono di presentare la partita di Serie A che andrà in scena alle ore 15.00 di domani pomeriggio all’Olimpico. Le scelte di Paulo Fonseca e Fabio Liverani come andranno a condizionare questo match che vede certamente la Roma favorita per la vittoria? Prima della sosta i giallorossi stavano benissimo e arrivavano dalla vittoria sul campo del Genoa, mentre per il Parma c’era stato un anonimo pareggio a reti bianchi contro la Fiorentina. Dunque la Roma punta al successo per consolidare il momento positivo di inizio mese, mentre il Parma avrebbe grande bisogno di un risultato positivo, anche dal punto di vista psicologico. Tutto questo considerato, leggiamo le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Roma Parma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ROMA PARMA

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA

LE MOSSE DI FONSECA

Nelle probabili formazioni di Roma Parma spicca la curiosità per le scelte in attacco di Paulo Fonseca, che a dire il vero in tutti i reparti deve fare conto con assenze di spessore. In avanti ci potrebbe anche essere Mkhitaryan come “falso 9” e in quel caso verrebbe sacrificato Borja Mayoral in favore dell’inserimento sulla trequarti di Carles Perez al fianco di Pedro, per il quale invece non è in discussione la maglia da titolare. A centrocampo ecco un ballottaggio tra Karsdorp e Bruno Peres come esterno destro, mentre a sinistra dovrebbe agire Spinazzola e in mezzo Veretout con Cristante, a meno che ci sia bisogno di arretrare in difesa l’ex Atalanta, con spazio dunque per Diawara in mediana. In difesa invece la speranza è di poter schierare Mancini-Smalling-Ibanez davanti al portiere, che potrebbe essere Pau Lopez anche se Mirante è ormai di fatto ristabilito.

LE SCELTE DI LIVERANI

Sulla sponda emiliana, Fabio Liverani dovrebbe adottare il 4-3-1-2 come modulo di riferimento per le probabili formazioni di Roma Parma. Sepe in porta è una certezza, poi però i dubbi sono davvero tanti. Osorio, Laurini e Iacoponi si contendono il posto da terzino destro, Bruno Alves dovrebbe essere affiancato da Gagliolo in mezzo con Pezzella terzino sinistro, ma potrebbe anche giocare in mezzo Osorio e Gagliolo passare a sinistra ai danni di Pezzella; situazione più chiara a centrocampo, dove potrebbe esserci un ballottaggio Grassi-Cyprien ma le altre due maglie dovrebbero essere assegnate a Hernani e Kurtic. In avanti, ecco Kucka come trequartista – anche se spera pure Brunetta – alle spalle del grande ex Gervinho, ma non poteva mancare un altro dubbio che in questo caso coinvolge Inglese e Karamoh come spalla per l’ivoriano.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling; Mancini; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca.

A disposizione: Mirante, Farelli, Calafiori, B. Peres, Juan Jesus, Diawara, Villar, C. Perez.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Osorio, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Inglese. All. Liverani.

A disposizione: Colombi, Iacoponi, Busi, Balogh, Laurini, Brugman, Sohm, Scozzarella, Cyprien, Brunetta, Cornelius, Karamoh.



