Probabili formazioni Roma Parma/ Quote, Fonseca torna subito al 4-2-3-1? (Serie A)

Leggiamo insieme le probabili formazioni di Roma Parma: alle ore 21:45 di mercoledì 8 luglio lo stadio Olimpico nella capitale ospita la partita valida per la 31^ giornata della Serie A 2019-2020. Giallorossi in crisi di risultati: tre sconfitte consecutive con l’ultima maturata a Napoli, addio definitivo alla qualificazione in Champions League e partenopei che hanno agganciato il quinto posto, con il rischio adesso di rimanere fuori addirittura da tutto il quadro europeo della prossima stagione. Urge allora una vittoria per riprendere la marcia, quella che anche il Parma deve intraprendere: i ducali possono ancora sognare l’Europa ma dopo il poker al Genoa si sono bloccati, con la sensazione che la rimonta subita dall’Inter abbia segnato profondamente l’autostima di una squadra caduta poi anche a Verona e nuovamente al Tardini, domenica contro la Fiorentina. Vedremo allora come andranno le cose; nel frattempo possiamo valutare dubbi e certezze dei due allenatori analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Parma.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i giallorossi a partire con i favori del pronostico in Roma Parma: lo ha stabilito anche l’agenzia Snai che ha assegnato un valore di 1,47 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica appunto la vittoria dei padroni di casa. Il segno X per il pareggio vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 4,50 volte l’importo della giocata, mentre il segno 2 per il successo ducale porta in dote 6,50 volte quanto puntato con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA

I DUBBI DI FONSECA

La lettura delle probabili formazioni di Roma Parma inizia dal fatto che Paulo Fonseca potrebbe tornare al 4-2-3-1, abbandonando subito la difesa a tre: non ce la fa Smalling e dunque spazio a Ibanez (favorito su Fazio) al fianco di Gianluca Mancini, mentre sulle corsie laterali dovrebbero giocare Zappacosta – confermato – e Kolarov che si riprende la maglia. In porta andrà Pau Lopez, che sembra pienamente recuperato; in mediana si rivede dal primo minuto Cristante che supporterà la regia di Veretout, mentre per il reparto offensivo scalpita Zaniolo comunque ancora indietro nelle gerarchie (lo spezzone del San Paolo è stato il primo rientro in sei mesi), dunque Lorenzo Pellegrini occuperà la posizione centrale sulla trequarti con Carles Perez e Mkhitaryan che danno la sensazione di essere in vantaggio su Cengiz Under e Perotti sulle fasce. Nessun dubbio circa l’attaccante, che sarà Edin Dzeko.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Dal lato gialloblu, le probabili formazioni di Roma Parma ci consegnano una rosa finalmente al completo: Roberto D’Aversa opta per il 4-3-3, ha ritrovato Karamoh (comunque in panchina) e può nuovamente schierare Hernani, che torna dalla squalifica e sarà il regista di centrocampo stretto tra Kucka e Kurtic. In difesa poche novità con Iacoponi e Bruno Alves davanti a Sepe, Darmian in vantaggio su Laurini per la corsia destra con Gagliolo che ormai gioca stabilmente sulla fascia mancina. A differenza della Roma, il Parma ha un reparto offensivo “bloccato”: quasi impossibile rinunciare a Kulusevski, Cornelius e Gervinho. Due di loro – lo svedese già acquistato dalla Juventus e il danese ex Atalanta – non erano attesi a un campionato simile e sono delle straordinarie sorprese, mentre l’ivoriano è il grande ex. Fuori dalla lista dei 25, già a febbraio, Roberto Inglese: sarebbe potuto essere un problema non da poco l’infortunio del bomber, ma ci ha pensato appunto Cornelius che ha già timbrato 11 gol in campionato e non ha fatto rimpiangere il compagno di reparto.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, G. Mancini, Ibanez, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

A disposizione: Mirante, Bruno Peres, F. Fazio, Spinazzola, A. Diawara, Villar, Cengiz Under, Zaniolo, Pastore, Perotti, J. Kluivert, Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Smalling

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

A disposizione: I. Radu, Colombi, Laurini, Regini, Dermaku, Giu. Pezzella, Barillà, Brugman, Scozzarella, A. Grassi, Karamoh, Siligardi, Caprari, Sprocati

Allenatore: Roberto D’Aversa

Squalificati: –

Indisponibili: –



© RIPRODUZIONE RISERVATA