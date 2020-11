Probabili formazioni Roma Parma/ Quote, Karamoh o Inglese dal primo minuto?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA: CHI IN CAMPO ALL’OLIMPICO?

Si accenderà solo oggi pomeriggio alle ore 15.00 e tra le mura dello Stadio Olimpico, la partita per la 8^ giornata della Serie A tra Roma e Parma: andiamo a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. E’ infatti grande attesa verso questo match, dove pure la squadra capitolina arriva coi cerotti: dopo la sosta per le nazionali Fonseca conta infatti un gran numero di indisponibili, anche di grande importanza (come Edin Dzeko, risultato positivo al coronavirus) e non sarà facile per il tecnico fissare il miglior 11 per affrontare il Parma. La squadra ducale è poi particolarmente motivata oggi a mettere in scacco una big (come già fatto con l’Inter): dopo il secondo pari rimediato prima della sosta con la Fiorentina, per Liverani è arrivato il momento di cominciare a scalare per davvero la graduatoria di campionato. Andiamo allora a scoprire da vicino quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Parma.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match della serie A non esitiamo a dare ai giallorossi il favore del pronostico, benchè pure sarà sfida molto intensa quella che ci attenderà all’Olimpico. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 ha fissato a 1.50 il successo della Roma oggi pomeriggio, contro il più elevato 5.50 segnato per il Parma: il pareggio ha invece rimediato la quota di 4.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA

LE MOSSE DI FONSECA

Come abbiamo accennato prima, per disegnare le probabili formazioni di Roma Parma, il tecnico lusitano dovrò oggi fare attenzione a un gran numero di assenti annunciati. E questo già in difesa. Senza Kumbulla, Santon e Fazio, dovrebbero essere Smallling, Mancini e Ibanez i primi titolari, ma attenzione all’inglese che nei giorni scorsi non è apparso in gran forma: tra i pali dovrebbe esserci poi posto per Mirante, che pure è appena tornato a disposizione del tecnico dopo qualche acciacco di troppo. A centrocampo invece peserà l’assenza annunciata di Pellegrini: sarà Cristante allora il primo nome ad affiancare Jordan Veretout dal primo minuto, mentre in corsia dovrebbe esserci posto per Spinazzola e Karsdorp. In attacco infine, come dicevamo prima mancherà Edin Dzeko, ancora positivo al coronavirus: senza il bosniaco sarà Borja Mayoral il primo nome in attacco, con al fianco i soliti Pedro e Mkhitaryan.

LE SCELTE DI LIVERANI

Spazio invece al 4-3-1-2 per lo schieramento dei ducali nelle probabili formazioni di Roma Parma, dove pure vedremo un po’ tutti i titolari: non sono pure da escludere alcuni ballottaggi, vivi fino all’ultimo. Il primo ad esempio di accende in attacco: con Gervinho in campo al primo minuto, resta infatti da capire chi tra Inglese e Karamoh lo accompagneranno in punta, ponendosi davanti al solito Kucka. A centrocampo è poi battaglia tra Grassi e Cyprien per una maglia da titolare, mentre sono già state consegnate le altre a Kurtic ed Hernani. Sono però certezze nella difesa del Parma: qui Liverani infatti punterà forte di Bruno Alves e Gagliolo al centro del reparto, come pure sul duo Osorio-Pezzella, confermato invece in corsia. Tra i pali si farà trovare pronto Sepe, che già aveva fatto bene contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral All. Fonseca

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Osorio, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Inglese All. Liverani



