Probabili formazioni Roma Parma/ Quote, Ranieri conferma De Rossi (Serie A)

Roma Parma si gioca stasera alle ore 20.30 allo stadio Olimpico di Roma per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Giallorossi quasi sicuramente costretti al sesto posto e ai preliminari di Europa League, ma la squadra di Ranieri proverà comunque a chiudere con 3 punti sperando nei passi falsi di chi li precede. La partita sarà però segnata dall’addio ai giallorossi di Daniele De Rossi dopo 18 anni di militanza ininterrotta. Dall’altra parte sarà festa per un Parma già salvo, tranquillo nel campionato del ritorno in Serie A grazie alla vittoria decisiva nello scontro diretto salvezza della penultima giornata contro la Fiorentina. Andiamo a considerare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Parma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo alle quote per il pronostico su Roma Parma, sfida dell’ultima giornata del campionato di Serie A. L’agenzia di scommesse Snai quota a 1.20 la vittoria della Roma (segno 1) mentre con un successo del Parma (segno 2) si arriverebbe a 13.00. La quota per un pareggio, con il segno X varrebbe 7.00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA

LE SCELTE DI RANIERI

Parlando delle probabili formazioni di Roma Parma, tra i giallorossi di Claudio Ranieri il punto fermo sarà Daniele De Rossi nel giorno del suo sentito addio, che probabilmente porterà contestazioni anche da parte del pubblico giallorosso. In avanti chance per Under e Zaniolo al fianco di El Shaarawy, anche Dzeko potrebbe essere al passo d’addio così come Manolas in difesa, affiancato a Fazio con Florenzi e Kolarov esterni laterali nella difesa a quattro.

LE MOSSE DI D’AVERSA

In casa gialloblu, pesanti assenze in attacco per D’Aversa che dovrà fare a meno di Inglese e probabilmente anche di Gervinho, che non potrà scendere in campo come grande ex. In avanti faranno coppia Sprocati e Ceravolo, sulle fasce spazio a Gazzola e Dimarco, mentre i tre di centrocampo saranno Kucka, Scozzarella e Barillà. Dopo la squalifica torna il capitano Bruno Alves a guidare la difesa a tre con Gazzola e Iacoponi.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. All. Ranieri

INDISPONIBILI: –

SQUALIFICATI: –

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Ceravolo. All. D’Aversa

INDISPONIBILI: Gervinho, Inglese, L. Rigoni

SQUALIFICATI: –



© RIPRODUZIONE RISERVATA