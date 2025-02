PROBABILI FORMAZIONI ROMA PORTO: DOPPIA SQUALIFICA PER I GIALLOROSSI

Dopo le grandi amarezze dei giorni scorsi, leggiamo le probabili formazioni Roma Porto nella speranza che almeno i giallorossi superino questo “maledetto” ostacolo dei playoff, anche se in questo caso parliamo di Europa League. La situazione non è ideale per Claudio Ranieri, che dovrà rinunciare a due squalificati di livello come Cristante e Saelemaekers, però il pareggio in trasferta nella partita d’andata concede un piccolo vantaggio ai giallorossi e allora staremo a vedere se almeno la Roma riuscirà a giungere agli ottavi di finale, raggiungendo i cugini della Lazio.

Il morale è abbastanza alto, perché in Portogallo la prestazione è stata buona e più in generale la Roma sta vivendo un buon momento, confermato anche dalla vittoria a Parma in campionato, contro un Porto che nemmeno nella Primeira Liga brilla particolarmente, essendo terzo alle spalle delle due storiche rivali di Lisbona. Adesso però ci si gioca tutto in una sola sera, di conseguenza vogliamo naturalmente leggere le probabili formazioni Roma Porto per scoprire quali potrebbero essere le scelte di Claudio Ranieri e del suo giovanissimo collega Martin Anselmi.

PRONOSTICO E QUOTE ROMA PORTO

Le quote Snai sorridono ai giallorossi per il pronostico Roma Porto: infatti il segno 1 è quotato a 1,73, mentre il pareggio è proposto a 3,55 ed infine il segno 2 varrebbe 4,50 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PORTO

DYBALA E DOVBYK IN ATTACCO PER RANIERI

Nelle probabili formazioni Roma Porto spicca il ritorno di Dybala dopo la botta che lo aveva escluso dalla partita di Parma, dove aveva parzialmente riposato anche Dovbyk, quindi ecco che l’attacco in doppia D torna per la Roma in Europa League. A centrocampo c’è da fare fronte alla doppia già citata squalifica e allora diamo spazio a Celik a sinistra, mentre Koné potrebbe essere una delle mezzali al fianco di Paredes, al pari di capitan Pellegrini, con Angeliño che tornerà titolare a sinistra. In effetti adesso la Roma può permettersi un po’ di turnover in più, lo si vede anche in difesa dove torna Hummels, affiancato da Mancini e Ndicka davanti a Svilar.

UN DUBBIO TATTICO PER ANSELMI

Martin Anselmi nelle probabili formazioni Roma Porto dovrebbe scegliere il 3-4-3: anche per i lusitani difesa a tre con Tiago Djaló e Nehuen Pérez titolari con Otavio (favorito) oppure Zé Pedro davanti a Diogo Costa. Un dubbio tattico resta fra il centrocampo a cinque oppure a quattro, la seconda opzione potrebbe essere favorita e allora ecco Joao Mario esterno destro e Francisco Moura a sinistra. Eustaquio e Varela tornano nel cuore della mediana dopo il turnover in campionato, infine nel tridente indichiamo possibili titolari Borges, tuttavia in lotta con Pepê a destra, poi il centravanti Omorodion e l’ala sinistra Rodrigo Mora.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PORTO: IL TABELLONE

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Pellegrini, Angeliño; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

PORTO (3-4-3): Diogo Costa; Tiago Djaló, Otavio, Pérez; Joao Mario, Eustaquio, Varela, Francisco Moura; Borges, Omorodion, Rodrigo Mora. All. Anselmi.