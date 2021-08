Probabili formazioni Roma Raja Casablanca/ Borja Mayoral centravanti

PROBABILI FORMAZIONI ROMA RAJA CASABLANCA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Roma Raja Casablanca ci accompagnano verso la partita amichevole che è in programma questa sera allo stadio Olimpico della Capitale, che accoglierà dunque la Roma del nuovo allenatore José Mourinho in vista del debutto ufficiale ormai imminente nella nuova stagione, a maggior ragione per la Roma che già giovedì prossimo sarà impegnata nei playoff di Conference League prima dell’esordio nella prima giornata del nuovo campionato. Dopo l’amichevole disputata settimana scorsa contro il Betis Siviglia, ora l’avversario è più esotico, cioè i marocchini del Raja Casablanca, test comunque significativo per avere le risposte che Mourinho si attende da una “prova generale” davvero a ridosso ormai delle prime partite “da 3 punti”. Le notizie sul campo sono sempre più importanti, anche se il calciomercato è sempre protagonista: allora andiamo a scoprire alcune notizie sui moduli e sui possibili titolari nelle probabili formazioni di Roma Raja Casablanca.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA RAJA CASABLANCA: LE MOSSE DI MOU

LE MOSSE DI MOURINHO

Parlando delle probabili formazioni di Roma Raja Casablanca, ecco che questa amichevole assume davvero grande significato per José Mourinho dato che il debutto ufficiale della sua Roma è ormai imminente. Le scelte per l’incontro di questa sera potrebbero dunque essere molto significative anche per le prime uscite ufficiali e il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1. Quanto ai possibili titolari, ecco innanzitutto Rui Patricio in porta; davanti a lui disegniamo la difesa a quattro con Karsdorp, Mancini, Smalling e Viña da destra a sinistra; volti ben noti nel cuore della mediana, dove infatti dovrebbero giocare titolari Veretout e Cristante; sempre molto interessante poi valutare quello che saprà fare Zaniolo, che ci aspettiamo titolare sulla trequarti della Roma insieme a Mkhitaryan ed El Shaarawy in appoggio alla prima punta Borja Mayoral.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral. All. Mourinho.

