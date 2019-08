Probabili formazioni Roma Real Madrid/ Diretta tv: Edin Dzeko ancora titolare?

Si accenderà solo domani alle ore 20,00 nella splendida cornice dello Stadio Olimpico l’amichevole di lusso per Fonseca tra Roma e Real Madrid: andiamo quindi subito a vedere quali potrebbero essere le mosse alla vigilia per le probabili formazioni. Si tratta infatti di un test di grandissimo prestigio e di certo entrambi i tecnici stanno preparando le probabili formazioni di Roma Real Madrid con grandissima attenzione. Non scordiamo infatti che per Zidane questa sarà una delle ultime amichevoli estive prima dell’inizio della stagione del campionato: i Blancos quindi si metteranno ancora una volta alla prova per affinare gli ultimi dettagli della preparazione. Non saranno meno concentrati i giallorossi: Fonseca infatti avrà domani l’occasione non solo di presentare la squadra ai suoi tifosi, ma pure di metter alla prova il nuovo schieramento contro una big del calcio europeo. Di certo quindi arriveranno segnali più che importanti in vista della prossima stagione della lupa. Andiamo quindi a considerare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Real Madrid.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la partita amichevole tra Roma e Real Madrid di domani sera sarà visibile in diretta tv gratuitamente sul digitale terrestre. Canale di riferimento sarà Tv8, che pure sul proprio sito ufficiale offrirà anche la diretta streaming video del prestigioso incontro.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA REAL MADRID

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Real Madrid, quello che è certo è che Fonseca schiererà i suoi seguendo ancora una volta il 4-2-3-1 che buoni risultati ha dato in questo scampolo di estate. Contro i Blancos quindi saranno in campo solo gli uomini più in forma e sarà spazio naturalmente per Pau Lopez tra i pali. Per la difesa si fanno avanti Juan Jesus e Mancini, pur con Fazio a disposizione, mentre ai lati dovrebbero giocare dal primo minuto Spinazzola e Florenzi, anche se Kolarov scalpita. Nella mediana a due dovrebbe essere concesso nuovo spazio per il duo Cristante, con Zaniolo sulla tre quarti anche se novità sono sempre possibili. Completerà l’attacco Under (già visto contro il Bilbao) e Perotti, con Dzeko prima punta nonostante le forti voci di mercato.

LE SCELTE DI ZIDANE

Nonostante il curioso esperimento visto in campo contro il Salisburgo solo pochi giorni fa, per le probabili formazioni di Roma Real Madrid Zidane non dovrebbe riservarci grandi sorprese e punterà sul 4-4-2 come modulo di partenza. Ecco quindi che domani all’Olimpico dovremmo vedere Keylor Navas tra i pali (pur con Courtois a disposizione) e di fronte un reparto a 4 composto da Marcelo, Ramos, Varane e Carvajal. Nel reparto a 4 al centro del campo (dove però ci attendiamo esprimenti nella ripresa) scalpitano quindi Kross e Modric, con Lucas e Hazard ai lati: occhio al belga che ha fatto vedere meraviglie negli ultimi appuntamenti del Real Madrid. Maglie consegnate infine in attacco, con Benzema (in gol contro il Fenerbahce) e Rodrygo.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1) Lopez; Spinazzola, Jesus, Mancini, Florenzi; Diawara, Cristante; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko All. Fonseca

REAL MADRID (4-4-2): Navas; Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal; Hazard, Kroos, Modric, Lucas; Benezma, Rodrygo. All. Zidane



