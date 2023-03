Probabili formazioni Roma Real Sociedad/ Diretta tv: in attacco torna Abraham

PROBABILI FORMAZIONI ROMA REAL SOCIEDAD: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Real Sociedad ci avvicinano alla partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 9 marzo, valida per l’andata degli ottavi di Europa League 2022-2023: i giallorossi tornano in campo in questa competizione dopo il playoff, superato contro il Salisburgo, e si trovano ad affrontare la quarta forza della Liga, che ha vinto il suo girone di Europa League davanti al Manchester United dando una bella prova delle sue qualità, ma che nell’ultimo turno di campionato ha ottenuto un deludente pareggio casalingo contro il Cadice.

Diretta/ Real Sociedad Manchester Utd (risultato finale 0-1): Red Devils primi!

La Roma, che arriva dalla vittoria contro la Juventus, ha l’obiettivo fisso di entrare nelle prime quattro in Serie A ma certamente sa bene di poter anche fare il passo in questa Europa League, provando ad arrivare in fondo; sarà un ottavo non scontato per la forza della squadra basca, ma intanto vedremo cosa succederà nella partita di andata allo stadio Olimpico e, mentre aspettiamo che arrivi giovedì sera, proviamo a fare le nostre valutazioni sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Real Sociedad.

Diretta/ Manchester United Real Sociedad (risultato finale 0-1): colpaccio basco!

DIRETTA ROMA REAL SOCIEDAD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Real Sociedad viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: come sempre l’appuntamento con le partite di Europa League è riservato agli abbonati Sky – qualora non ci sia la trasmissione in chiaro, che riguarda una partita ogni giovedì – e dunque ci sarà l’alternativa della diretta streaming video senza costi aggiuntivi, tramite l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di seguire il match anche attraverso la piattaforma DAZN, sempre in mobilità e dopo aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA REAL SOCIEDAD

LE SCELTE DI MOURINHO

José Mourinho imposta ovviamente il 3-4-2-1 per Roma Real Sociedad, affidandosi alla formazione migliore. Lo Special One non avrà a disposizione Ibañez – squalificato – e dunque potrebbe arrivare il momento di Diego Llorente, anche se naturalmente l’acquisto di gennaio deve vincere la concorrenza del più rodato Kumbulla. Gianluca Mancini e Smalling completeranno la difesa a protezione dell’insostituibile Rui Patricio; a centrocampo sembrano decise tutte le maglie, sugli esterni infatti dovremmo avere Karsdorp ad agire sulla destra con Spinazzola sull’altro versante e poi la coppia centrale che come sempre sarà formata da Cristante e Matic. Ad avanzare sulla trequarti di conseguenza sarà ancora una volta Lorenzo Pellegrini; il capitano della Roma giocherà sulla stessa linea di Dybala, giocatore ormai di riferimento per questa squadra. Davanti a tutti torna invece titolare Abraham, che un po’ a sorpresa è partito dalla panchina contro la Juventus e che ha bisogno di trovare la migliore condizione e soprattutto il feeling con il gol, leggermente perduto nel corso di questa stagione.

GLI 11 DI ALGUACIL

Per Roma Real Sociedad Imanol Alguacil si dispone con il 4-3-1-2: qualche punto di domanda circa le scelte sui singoli, ma possiamo ipotizzare una difesa con Zubeldia e Le Normand a fare la coppia centrale davanti al portiere Remiro e poi due terzini che sarebbero Gorosabel sulla corsia destra e Diego Rico sull’altro versante. In mezzo al campo si può candidare Illarramendi, la cui carriera non è forse andata come ci si sarebbe aspettati qualche anno fa; il favorito resta però Zubimendi, al fianco del quale potrebbero giocare Brais Méndez e Merino in qualità di mezzali. A fare il trequartista alle spalle delle due punte ci aspettiamo il veterano David Silva, faro di questa squadra che per l’Europa League dovrebbe riprendere il posto tra le linee scalzando Kubo; l’altro ballottaggio è quello davanti, perché Oyarzabal è sostanzialmente sicuro di giocare titolare all’Olimpico ma non Carlos Fernandez, che infatti potrebbe anche lasciare la maglia al norvegese Sorloth arrivato dal Lipsia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA REAL SOCIEDAD: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; B. Méndez, Zubimendi, Merino; David Silva; Oyarzabal, Sorloth. Allenatore: Imanol Alguacil











© RIPRODUZIONE RISERVATA