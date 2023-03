Probabili formazioni Roma Real Sociedad/ Quote: Kumbulla sarà titolare?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA REAL SOCIEDAD: CHI GIOCA OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Roma Real Sociedad per entrare nel clima della partita che si giocherà questa sera allo stadio Olimpico per l’andata degli ottavi di Europa League 2022-2023: i giallorossi tornano in campo in questa competizione dopo il playoff superato contro il Salisburgo con una bella vittoria casalinga, adesso gli uomini di José Mourinho devono invece affrontare la quarta forza della Liga, che ha vinto il suo girone di Europa League davanti al Manchester United e quindi è un’avversaria di notevole spessore, che garantirà un livello molto elevato a questo ottavo di Europa League, che è fra i più intriganti.

La Roma ha il morale alto perché arriva dalla vittoria contro la Juventus, ha l’obiettivo fisso di entrare nelle prime quattro in Serie A ma certamente vuole anche arrivare in fondo in questa Europa League, dopo avere conosciuto il gusto del trionfo europeo l’anno scorso in Conference League. Come abbiamo già visto, sarà un ottavo impegnativo contro la squadra basca, ma anche per questo motivo adesso è doveroso cercare di presentare il match dell’Olimpico andando ad analizzare insieme le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Real Sociedad.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche sul pronostico di Roma Real Sociedad, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I giallorossi partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,10 sul segno X in caso di pareggio, infine una vittoria esterna della Real Sociedad varrebbe 3,70 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA REAL SOCIEDAD

LE SCELTE DI MOURINHO

José Mourinho imposta ovviamente il modulo 3-4-2-1 per le probabili formazioni di Roma Real Sociedad, affidandosi alla formazione migliore. Lo Special One non avrà a disposizione lo squalificato Ibañez, quindi dovrebbe esserci Kumbulla al fianco dell’eroe di domenica Mancini e di Smalling nella difesa a tre a protezione dell’insostituibile Rui Patricio; a centrocampo sembrano decise tutte le maglie, infatti dovremmo avere Karsdorp ad agire sulla destra con Spinazzola invece esterno sinistro, mentre la coppia centrale che come sempre sarà formata da Cristante e Matic. Sulla trequarti di conseguenza avremo ancora una volta il capitano Pellegrini, che giocherà sulla stessa linea di Dybala. Davanti a tutti torna invece titolare Abraham, che un po’ a sorpresa è partito dalla panchina contro la Juventus ma è atteso come centravanti questa sera.

LE MOSSE DI ALGUACIL

Per le probabili formazioni di Roma Real Sociedad invece l’allenatore ospite Imanol Alguacil si dispone con il modulo 4-3-1-2: possiamo ipotizzare una difesa con Zubeldia e Le Normand nella coppia centrale davanti al portiere Remiro, mentre i due terzini potrebbero essere Gorosabel a destra e Diego Rico sull’altro versante. In mezzo al campo Illarramendi insidia il favorito Zubimendi, al fianco del quale potrebbero giocare Brais Méndez e Merino come mezzali. A fare il trequartista alle spalle delle due punte ci aspettiamo il veterano David Silva, faro di questa squadra; un altro ballottaggio è quello nella coppia d’attacco, perché Oyarzabal è sostanzialmente sicuro di giocare titolare all’Olimpico ma non Carlos Fernandez, che deve affrontare la concorrenza del norvegese Sorloth.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA REAL SOCIEDAD: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; B. Méndez, Zubimendi, Merino; David Silva; Oyarzabal, Sorloth. All. Alguacil.











