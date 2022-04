Probabili formazioni Roma Salernitana/ Diretta tv: sarà turnover? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALERNITANA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Roma Salernitana ci avviciniamo alla partita che domani pomeriggio allo stadio Olimpico non dovrebbe sulla carta avere storia nella trentaduesima giornata di Serie A. La Roma di José Mourinho è in crescita nelle ultime settimane, domenica scorsa ha vinto sul campo della Sampdoria e di certo non vorrà scivolare in questo match casalingo contro il fanalino di coda della classifica, che dovrebbe essere l’occasione ideale per rafforzare la posizione in classifica mentre si pensa anche alla Conference League.

Settimane intense ma belle per la Roma, decisamente più difficili per la Salernitana che, con la sconfitta di sabato scorso contro il Torino, ha fatto un ulteriore passo verso la retrocessione in Serie B, che sembra onestamente sempre più difficile da evitare per mister Davide Nicola e per i suoi ragazzi al termine di una stagione davvero complicata per i campani. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Roma Salernitana.

DIRETTA ROMA SALERNITANA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Roma Salernitana sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN, di conseguenza più che di una diretta tv dobbiamo parlare di una diretta streaming video per la quale sarà fondamentale avere un apparecchio connesso ad Internet, oltre che naturalmente l’abbonamento a DAZN, che trasmette in esclusiva sette partite a ogni giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALERNITANA

LE SCELTE DI MOURINHO

Esaminando le probabili formazioni di Roma Salernitana, dobbiamo naturalmente tenere in considerazione il fatto che si tratta per la Roma di giorni molto intensi. Sarà obbligato il turnover per lo squalificato Pellegrini e si userà la massima cautela anche per gli acciaccati come Veretout e Zaniolo, nel modulo 3-5-2 di José Mourinho indichiamo come sempre Rui Patricio portiere titolare e davanti a lui la difesa a tre formata da Kumbulla, Smalling ed Ibanez, stante l’infortunio rimediato da Mancini in Norvegia.

Nel centrocampo a cinque dovremmo vedere Karsdorp a destra, poi Oliveira, Cristante, Mkhitaryan arretrato sulla linea dei centrocampisti e Zalewski che potrebbe essere favorito in un ballottaggio con Vina; altro nodo da sciogliere sarà una maglia che in attacco sarà contesa fra Shomurodov ed Afena Gyan per affiancare l’altro intoccabile della Roma, cioè naturalmente il centravanti Abraham.

LE MOSSE DI NICOLA

Sul fronte campano, ecco che le probabili formazioni di Roma Salernitana vedono Davide Nicola vivere una situazione difficile anche per quanto riguarda le assenze, dal momento che agli infortunati si aggiungono gli squalificati Bonazzoli e Fazio, che salterà quindi la partita da ex. Facendo di necessità virtù, nel modulo 4-3-3 schieriamo come titolari Sepe in porta e davanti a lui i quattro difensori Mazzocchi, Dragusin, Gyomber e Ranieri.

A centrocampo Lassana Coulibaly appare favorito in un possibile ballottaggio con Bohinen per affiancare il regista Radovanovic ed Ederson, mentre in attacco la Salernitana dovrebbe proporre Verdi e Ribery sulla trequarti, alle spalle del centravanti Djuric a meno di varare un più coperto 3-5-1-1 del quale potrebbe fare le spese il veterano francese.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALERNITANA

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Gyomber, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Ederson; Verdi, Ribery; Djuric. All. Nicola.

