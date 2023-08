PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALERNITANA/ Quote, Dybala e Pellegrini sono out (Serie A, 20 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALERNITANA: GLI ASSENTI

Siamo solamente alla prima giornata, ma c’è già tantissimo da dire circa gli assenti dalle probabili formazioni di Roma Salernitana, perché l’elenco sarà davvero lungo. Spiccano innanzitutto le assenze per squalifica di due pezzi da novanta della Roma di mister José Mourinho, cioè naturalmente capitan Pellegrini e Dybala, entrambi fermati dal giudice sportivo dopo l’ultima giornata dello scorso campionato. Nell’attacco della Roma ovviamente è out pure Abraham per la rottura del legamento crociato anteriore.

Probabili formazioni Roma Salernitana/ Diretta tv: Dybala e Pellegrini squalificati (Serie A, 19 agosto 2023)

Infine i giallorossi hanno un’assenza anche in difesa, dove infatti mancherà Kumbulla, a sua volta reduce dalla rottura del crociato del ginocchio destro. Se la Roma è messa male, la Salernitana in proporzione è messa ancora peggio: per gli ospiti campani l’elenco comincia con Lovato, alle prese con noie muscolari al pari del compagno di squadra Pirola; per Daniliuc si tratta invece di un infortunio al metatarso, infine vanno valutate anche le condizioni di Bohinen, a sua volta per noie muscolari alla coscia sinistra, e soprattutto Dia per un fastidio al ginocchio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Salernitana Ternana (1-0) gol e highlights: Candreva qualifica i suoi! (13 agosto 2023)

ROMA SALERNITANA: CHI GIOCA OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Roma Salernitana perché nel tardo pomeriggio di oggi ci attende allo stadio Olimpico la partita per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A. José Mourinho comincia la sua terza stagione alla guida della Roma come aveva cominciato la seconda, anche se l’anno scorso la prima giornata fu allo stadio Arechi, con vittoria esterna della Roma per 0-1. La Salernitana di mister Paulo Sousa (sarà una sorta di derby fra allenatori portoghesi) spera naturalmente nello stesso epilogo stagionale, dal momento che la scorsa primavera la società campana ottenne la salvezza con un buon margine sulla terzultima e quindi senza patemi, obiettivo della Salernitana anche nel nuovo torneo.

Diretta/ Salernitana Ternana (risultato finale 1-0): Candreva decide il match! (Coppa Italia, 13 agosto 2023)

Sotto i riflettori tuttavia ci sarà soprattutto la Roma e non soltanto per una questione di fattore campo: José Mourinho raramente arriva alla terza stagione sulla panchina di un club, con la Roma invece sì ma adesso è imperativo il definitivo salto di qualità anche in campionato, dopo non ha mai chiuso nelle prime quattro posizioni, anche se naturalmente una Coppa vinta e un’altra persa ai rigori in finale sono un bilancio eccezionale per la Roma in Europa. Per il momento staremo a vedere come comincerà il cammino e allora scopriamo insieme tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Roma Salernitana.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Salernitana in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I giallorossi partono naturalmente nettamente favoriti e il segno 1 per la vittoria casalinga della Roma è quotato a 1,55, mentre poi si sale già a quota 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 6,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora invece dovesse vincere la Salernitana.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALERNITANA

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Salernitana spiccano naturalmente per José Mourinho le assenze per squalifica di Pellegrini e Dybala, sgradita “eredità” dell’ultima giornata dello scorso campionato. Nel modulo 3-4-1-2 dei giallorossi ecco quindi nel reparto offensivo il nuovo acquisto Aouar agire come trequartista alle spalle dei due attaccanti El Shaarawy e Belotti. Per il resto, in porta ci sarà naturalmente Rui Patricio per la Roma, protetto dalla difesa a tre composta da Mancini, Smalling e dal nuovo acquisto N’Dicka; infine, nel centrocampo a quattro della Roma il volto nuovo dovrebbe essere Kristensen a destra, che affiancherà i due mediani Cristante e Bove più Spinazzola, al quale sarà affidata naturalmente la corsia di sinistra.

LE SCELTE DI SOUSA

Notevole continuità invece per mister Paulo Sousa sul fronte campano delle probabili formazioni di Roma Salernitana, perché il calciomercato ha visto la Salernitana lavorare soprattutto per difendere alcune sue stelle della scorsa stagione. Proviamo allora ad ipotizzare un modulo 3-4-2-1 molto simile a quello della Roma, con questi undici possibili giocatori titolari: in porta Ochoa; davanti a lui la difesa a tre con Gyomber, il grande ex Fazio e Bradaric; a centrocampo invece i titolari potrebbero essere da destra a sinistra Sambia, L. Coulibaly, Maggiore e Mazzocchi; infine, il reparto offensivo della Salernitana potrebbe prevedere il veterano Candreva e Kastanos sulla trequarti, a sostegno del confermato bomber Dia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALERNITANA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Bove, Spinazzola; Aouar; El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Fazio, Bradaric; Sambia, L. Coulibaly, Maggiore, Mazzocchi; Candreva, Kastanos; Dia. All. Sousa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA