Probabili formazioni Roma Salernitana/ Quote: José Mourinho dosa le forze

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALERNITANA: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Roma Salernitana ci avviciniamo alla partita di stasera allo stadio Olimpico, uno dei due posticipi di un ricchissimo lunedì per la trentaseiesima giornata di Serie A, a causa dell’impegno giallorosso nella semifinale di Europa League che ha portato la Roma a una finale continentale per il secondo anno consecutivo, ennesimo capolavoro della carriera di José Mourinho. La Roma insegue comunque la qualificazione per la prossima Champions League anche tramite il campionato, perché non si può essere certi sul cosa accadrà mercoledì 31 maggio. Sarà un finale di stagione ancora molto intenso…

La Salernitana di Paulo Sousa invece ormai è salva: la vittoria all’ultimo respiro contro l’Atalanta è stata determinante, dunque non possiamo che applaudire l’ottimo lavoro di Paulo Sousa che, dopo il miracolo di Davide Nicola nella passata stagione, ha sancito una salvezza molto più tranquilla per i campani, che consentirà agli amaranto di giocare il terzo campionato di Serie A consecutivo. Tutto questo premesso, andiamo adesso a prendere in considerazione le scelte operate dai due allenatori leggendo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Salernitana.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Salernitana in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono nettamente favoriti i padroni di casa giallorossi e il segno 1 è quotato a 1,50, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 7,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse essere la Salernitana a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALERNITANA

LE SCELTE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Salernitana, José Mourinho deve fare i conti con gli infortunati o anche gli affaticati, come ad esempio Spinazzola: in difesa dovrà ancora una volta giocare Cristante con Mancini e Ibañez davanti al portiere Rui Patricio; sulle corsie laterali invece opereranno Zalewski e magari il giovane Missori, considerato il problema per Spinazzola. C’è infatti da dosare le forze ancora con grande attenzione, in mediana è verosimile pensare che sarà titolare Bove; si apre poi il ballottaggio tra Matic e Wijnaldum con il serbo favorito. Sulla trequarti infine ecco capitan Pellegrini, da valutare resta sempre Dybala e allora potrebbe esserci spazio per Solbakken, con Abraham favorito su Belotti come centravanti.

LE MOSSE DI PAULO SOUSA

Paulo Sousa nelle probabili formazioni di Roma Salernitana dovrebbe utilizzare ancora una volta il modulo 3-4-2-1, con l’arretramento sulla trequarti di Boulaye Dia, 15 gol in campionato, al fianco di Candreva, mentre Piatek è in vantaggio per agire da centravanti. Al centro del campo non dovrebbero esserci particolari novità: Lassana Coulibaly sarà il playmaker, Vilhena invece agirà in qualità di interno. Sulle fasce avremo l’emergente Mazzocchi a destra e Bradaric a sinistra; in porta andrà il messicano Ochoa, che è ormai una certezza per la Salernitana, davanti a lui è indisponibile l’ex Fazio e dunque vedremo il terzetto formato da Lovato, Gyomber e Pirola.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALERNITANA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Matic, Bove, Missori; Pellegrini, Solbakken; Abraham. All. Mourinho

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Sousa.











