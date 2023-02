Probabili formazioni Roma Salisburgo/ Diretta tv: Dybala ce la fa? (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALISBURGO: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Roma Salisburgo ci avviciniamo alla partita valida come ritorno dei playoff in Europa League 2022-2023: le due squadre giocano alle ore 21:00 di giovedì 23 febbraio presso lo stadio Olimpico, e la Roma ha bisogno di una vittoria con due gol di scarto per ribaltare la bruciante sconfitta della Red Bull Arena e qualificarsi agli ottavi. La squadra di José Mourinho arriva però incerottata a questo appuntamento, con poche certezze soprattutto nel suo reparto offensivo; sarà dunque da vedere in che modo i giallorossi si disporranno sul terreno di gioco.

La Roma comunque arriva bene a questo appuntamento: in campionato ha battuto il Verona riuscendo a confermare la sua posizione all’interno delle prime quattro, adesso l’impegno di Europa League non è da sottovalutare e, conoscendo Mourinho, arrivare in fondo a questa competizione è uno dei principali obiettivi per la stagione. Aspettando di scoprire cosa succederà giovedì sera, possiamo fare la nostra consueta valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Roma Salisburgo.

DIRETTA ROMA SALISBURGO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Salisburgo sarà in chiaro su Tv8, dunque appuntamento per tutti ricordando comunque che il ritorno dei playoff di Europa League sarà disponibile anche sulla televisione satellitare – per gli abbonati – su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) con possibilità di mobilità tramite l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi. L’alternativa come sempre sarà quello di rivolgersi alla piattaforma DAZN (per la quale è necessario aver sottoscritto un abbonamento), e naturalmente si tratterà di una visione in diretta streaming video, dunque vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv che si possa connettere a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALISBURGO

LE SCELTE DI MOURINHO

Dybala corre per esserci in Roma Salisburgo, ma nel frattempo potrebbe dare forfait Abraham: a questo punto Mourinho ha due alternative, la prima “classica” con Belotti nel ruolo di prima punta e la Joya sulla trequarti, insieme a Lorenzo Pellegrini, la seconda che prevede l’argentino da prima punta tattica mentre alle spalle ci sarebbero il capitano e El Shaarawy (Solbakken non può giocare in Europa League). Propendiamo per la seconda, che appare al momento quella più “aggressiva”; per il resto, rispetto alla vittoria contro il Verona cambieranno gli esterni di centrocampo, l’eventuale avanzamento di El Shaarawy porterebbe inevitabilmente Celik a essere titolare a destra con Zalewski posizionato a sinistra (ma attenzione perché Spinazzola potrebbe comunque essere confermato sulla fascia mancina), poi per quanto riguarda i due centrali puntiamo su Cristante, uno degli insostituibili nella Roma, e Matic. Invariata, come sempre, la difesa: in porta giocherà Rui Patricio, davanti a lui il consueto terzetto formato da Gianluca Mancini, Smalling e Ibañez.

GLI 11 DI JAISSLE

Per Roma Salisburgo Matthias Jaissle dovrebbe confermare gli 11 che hanno vinto la partita di andata: previsto dunque che sia il solito 4-3-1-2 con Kohn a occupare la porta, davanti a lui i due centrali che sarebbero Solet e Strahinja Pavlovic con due terzini che invece sarebbero Dedic a destra e capitan Ulmer a sinistra. In mezzo al campo comanda Gourna-Douath, che si prende la maglia di perno centrale davanti al reparto arretrato; insieme a lui Capaldo, autore del gol della vittoria nel match di andata, e Seiwald che restano in vantaggio sulla concorrenza (soprattutto Kjaergaard che di fatto nel Salisburgo è un titolare aggiunto). Sucic giocherà alle spalle dei due attaccanti; da valutare le condizioni di Sesko, ma lo sloveno dovrebbe nuovamente essere out e allora al suo posto giocherà nuovamente Fernando, che è pronto a fare coppia con Okafor mentre Sekou Koita potrebbe avere eventualmente spazio nel secondo tempo della partita allo stadio Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALISBURGO: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dybala. Allenatore: José Mourinho

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, S. Pavlovic, Ulmer; Seiwald, Gourna-Douath, Capaldo; Sucic; Okafor, Fernando. Allenatore: Matthias Jaissle











