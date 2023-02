Probabili formazioni Roma Salisburgo/ Quote: Abraham recupera! (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALISBURGO: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Roma Salisburgo anticipiamo la partita che, alle ore 21:00 di giovedì 23 febbraio, si gioca allo stadio Olimpico come ritorno del playoff di Europa League 2022-2023. Una settimana fa la Roma è caduta in Austria, sostanzialmente dominando il match ma incassando un gol beffardo all’ultimo; adesso dunque i giallorossi hanno bisogno di vincere con due gol di scarto per evitare i tempi supplementari, sapendo anche che il pareggio porterebbe il Salisburgo a qualificarsi agli ottavi e che dunque i margini di errore sono davvero ridotti.

Probabili formazioni Roma Salisburgo/ Diretta tv: El Shaarawy avanza sulla trequarti?

In campionato la Roma ha ripreso il terzo posto in classifica grazie alla vittoria contro il Verona, un successo di misura che però è servito per acquisire ancora più fiducia e guadagnare punti su una pericolosa concorrente come l’Atalanta; adesso in Europa League si gioca un’altra partita importante, perché arrivare in fondo è certamente possibile. Aspettando di scoprire come andrà allo stadio Olimpico, facciamo le nostre solite valutazioni sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni di Roma Salisburgo.

DIRETTA/ Salisburgo Roma (risultato finale 1-0): decisiva la rete di Capaldo

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Roma Salisburgo possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per il ritorno dei playoff di Europa League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,67 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,75 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 5,25 volte la quota messa sul tavolo.

Probabili formazioni Salisburgo Roma/ Quote, l'infaticabile Gianluca Mancini

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALISBURGO

I DUBBI DI MOURINHO

Le ultime notizie verso Roma Salisburgo ci dicono che Abraham dovrebbe farcela: l’attaccante inglese potrebbe giocare con una maschera protettiva ed essere in campo dal primo minuto, anche Dybala viaggia verso la titolarità e dunque Mourinho potrà affidarsi al suo attacco migliore, completato da Lorenzo Pellegrini che, lui pure, non è al meglio ma stringerà i denti e si posizionerà sulla trequarti con la Joya. A questo punto El Shaarawy giocherebbe sulla corsia sinistra: qui il Faraone è in competizione con Zalewski ma il polacco potrebbe essere spostato a destra dove è in netto vantaggio su Zeki Celik, la sorpresa invece potrebbe essere rappresentata da una maglia per Spinazzola (ovviamente sulla fascia mancina). In mezzo al campo confermatissimo Cristante che di fatto è l’unico regista a disposizione della Roma, a fargli compagnia dovrebbe essere Matic mentre non ci sono dubbi sul fatto che la difesa, intoccabile, sarà nuovamente composta dal portiere Rui Patricio e poi da Gianluca Mancini, Smalling e Ibañez schierati in linea.

GLI 11 DI JAISSLE

Matthias Jaissle imposta Roma Salisburgo con il 4-3-1-2, e verosimilmente non dovrebbe cambiare rispetto alla vittoria casalinga. In porta vedremo sempre Kohn; davanti a lui la difesa con Solet e Strahinja Pavlovic a fare i centrali mentre il veterano Ulmer sarà posizionato a sinistra, con Dedic invece a percorrere l’altra corsia. In mezzo al campo dovrebbe nuovamente rimanere in panchina Kjaergaard, almeno inizialmente: a giostrare sulle due mezzali saranno Seiwald e Capaldo, quest’ultimo matchwinner alla Red Bull Arena, con Gourna-Douath che invece dovrebbe rappresentare il perno centrale di questo reparto. A fluttuare tra le linee sarà Sucic, che in fase di non possesso potrà anche operare come centrocampista aggiunto; poi ecco Noah Okafor e Fernando, entrambi favoriti su Koita, che dovrebbero comporre il tandem offensivo nel quale ancora una volta si dovrebbe registrare l’assenza dello sloveno Sesko.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALISBURGO: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, S. Pavlovic, Ulmer; Seiwald, Gourna-Douath, Capaldo; Sucic; Okafor, Fernando. Allenatore: Matthias Jaissle











© RIPRODUZIONE RISERVATA