Probabili formazioni Roma Sambenedettese/ Perotti prima punta?

Le probabili formazioni di Roma Sambenedettese attirano la nostra curiosità come d’altronde fanno sempre le scelte degli allenatori nelle amichevoli pre-campionato. Oggi pomeriggio, sabato 5 settembre 2020, i giallorossi ospiteranno alle ore 17.00 a Trigoria la Sambenedettese, squadra marchigiana di Serie C, per un test già di discreto livello verso la ripresa del campionato per la nuova stagione 2020-2021 e di conseguenza c’è curiosità circa le mosse e le scelte che potrebbe fare il mister, anche se a dire il vero molte di queste scelte appaiono forzate da cause di forza maggiore in questo momento così particolare di un anno certamente anomalo nel suo complesso. Scopriamo dunque insieme quali potrebbero essere le ultime notizie circa le probabili formazioni per Roma Sambenedettese.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMBENEDETTESE

LE MOSSE DI PAULO FONSECA

Osservando le probabili formazioni giallorosse per Roma Sambenedettese, dobbiamo notare che Paulo Fonseca dovrà fare di necessità virtù: non soltanto siamo nella prima fase della preparazione estiva (sia pure ovviamente slitata verso l’autunno in questa situazione così particolare) e con le trattative di calciomercato ancora in corso, ma ci sono anche da considerare i giocatori assenti perché convocati dalle rispettive Nazionali oppure perché ancora in quarantena per il Coronavirus, che ha colpito non pochi giocatori della Roma. Ecco perché mister Fonseca dovrebbe varare quest’oggi un modulo 3-4-2-1 decisamente particolare nei suoi interpreti: in porta Pau López; davanti a lui la difesa a tre composta da Juan Jesus, Ibañez e Fazio; nel quartetto di centrocampo i titolari dovrebbero essere da destra a sinistra Santon, Diawara, Veretout e Seck, mentre qualche metro più avanti ecco che sulla trequarti i due titolari dovrebbero essere Coric e Mkhitaryan in appoggio a Perotti, oggi nei panni della prima punta.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Juan Jesus, Ibañez, Fazio; Santon, Diawara, Veretout, Seck; Coric, Mkhitaryan; Perotti.



