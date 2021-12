Probabili formazioni Roma Sampdoria/ Diretta tv, ci sarà poco turnover? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Sampdoria ci accompagnano verso la partita che si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 22 dicembre, valida per la 19^ giornata di Serie A 2021-2022: giallorossi e blucerchiati chiudono il girone di andata con un match ormai tradizionale, nel quale la Roma di José Mourinho cercherà conferma dopo la roboante vittoria di Bergamo. Un poker che ha rilanciato le quotazioni di una squadra ora votata alla ricerca del quarto posto, e che ha dimostrato di poter battere chiunque (anche nettamente) pur se deve trovare maggiore continuità in una stagione fino a questo momento vissuta a singhiozzo e con tante pause.

La Sampdoria si trova a +9 sulla zona retrocessione, ma l’occasione persa domenica potrebbe pesare: pareggio interno contro il Venezia e dunque il definitivo salto di qualità non è riuscito, di certo però si tratta di una squadra diversa rispetto a quella che aveva iniziato il campionato tra mille difficoltà. Vedremo quello che succederà sul terreno di gioco dello stadio Olimpico; nell’attesa che la partita prenda il via, proviamo a ipotizzare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre, leggendo insieme il dettaglio delle probabili formazioni di Roma Sampdoria.

DIRETTA ROMA SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Roma Sampdoria, che non è una delle partite trasmesse sui nostri canali per la 19^ giornata di Serie A. L’alternativa come sempre riguarda la piattaforma DAZN: da quest’anno è broadcaster ufficiale del massimo campionato di calcio fornendone tutte le partite, dunque si tratterà di una visione in diretta streaming video per i soli abbonati, che potranno utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA

GLI 11 DI MOURINHO

Sempre con Spinazzola e Lorenzo Pellegrini fuori dai giochi, in Roma Sampdoria Mourinho dovrebbe rinunciare anche all’acciaccato El Shaarawy: questo significa che a sinistra giocherà per forza di cose Matias Viña, mentre sull’altro versante un Karsdorp chiamato agli straordinari sarà nuovamente titolare. A completare il quartetto di centrocampo ci saranno i soliti noti Cristante e Veretout; la Roma si dovrebbe disporre poi con un solo centravanti (Abraham in netto vantaggio su Shomurodov e Borja Mayoral, ovviamente) e allora saranno due i trequartisti a supporto dell’inglese, Mkhitaryan e Zaniolo sostanzialmente non hanno alcuna concorrenza e salvo stravolgimenti dell’ultima ora sono certi del posto. Rui Patricio chiaramente sarà il portiere, davanti a lui solito terzetto con Gianluca Mancini che spera di trovare il gol come già capitato più di una volta ai compagni di reparto Smalling e Ibañez; partirà dalla panchina Kumbulla, che però ha dimostrato di sapersela giocare anche come titolare quando è stato chiamato in causa.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Anche Roberto D’Aversa dovrebbe cambiare ben poco rispetto a domenica: in Roma Sampdoria si affiderà chiaramente al 4-4-2 e i ballottaggi sono di fatto tre. In difesa Alex Ferrari potrebbe dare fiato a Yoshida affiancando Omar Colley davanti ad Audero, a centrocampo Verre (ex della partita) può giocare con Ekdal nel settore nevralgico (ma va anche detto che al momento Adrien Silva parte favorito) e davanti ovviamente può avere il posto da titolare il grande veterano Quagliarella. A lasciare posto allo stabiese sarebbe Gabbiadini, che però ha dimostrato di stare bene; dunque, attenzione alla possibilità che a fare panchina all’Olimpico sia in realtà Caputo. Da valutare ovviamente, mentre per quanto riguarda le corsie esterne D’Aversa non sembra avere punti di domanda aperti: in difesa Bereszynski sarà il terzino destro e Augello opererà sull’altro versante, a centrocampo (aspettando Damsgaard, che però ne avrà ancora per un mese) vedremo come sempre Candreva, che gioca quasi un derby personale, e il tuttofare Thorsby che potrebbe anche traghettare in mezzo, magari a partita in corso.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Viña; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. Allenatore: José Mourinho

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Roberto D’Aversa



