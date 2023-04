PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA/ Diretta tv: anche Cristante è squalificato

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA: A CENTROCAMPO

Volendo dire ancora qualcosa in più circa le probabili formazioni di Roma Sampdoria, ecco allora che concentriamo adesso la nostra attenzione sui due reparti di centrocampo, a cominciare da quello della Roma di José Mourinho, nel quale vedremo Zalewski spostarsi a destra per necessità (out Karsdorp e Celik arretrato in difesa), con Wijnaldum e Matic a formare la coppia centrale considerando che fra i quattro giocatori giallorossi squalificati c’è pure Cristante e infine per completare il reparto mediano della Magica avremo naturalmente Spinazzola a sinistra.

Per quanto riguarda invece il centrocampo della Sampdoria, ci aspettiamo per l’allenatore doriano Dejan Stankovic un folto reparto a cinque dove Zanoli potrebbe essere l’esterno destro, con il regista Winks e al suo fianco le due mezzali Leris e Cuisance nel cuore della mediana blucerchiata ed infine Augello come esterno sinistro. Potremmo però anche vedere Leris sulla fascia destra al posto di Zanoli, con l’inserimento di Rincon nel cuore del centrocampo della Sampdoria. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Roma Sampdoria ci consentono di avvicinarci alla partita che domani allo stadio Olimpico sarà molto delicata per entrambe le squadre nella ventottesima giornata di Serie A. Cominciando dai padroni di casa, la Roma di José Mourinho deve riscattarsi dopo la sconfitta nel derby e soprattutto tornare a fare punti perché l’inseguimento al quarto posto è particolarmente affollato e ogni singolo punto potrebbe fare la differenza alla fine del campionato. Guai quindi a lasciare qualcosa per strada quando si gioca in casa contro la penultima.

D’altro canto, la Sampdoria di Dejan Stankovic (incrocio speciale con Mourinho per Deki) cerca l’impresa sapendo che se vuole inseguire la salvezza deve fare punti praticamente ovunque da qui alla finale della stagione. La vittoria contro il Verona prima della sosta è stata fondamentale perché ha riacceso la speranza, ma ora i blucerchiati hanno disperato bisogno di continuità, anche se ovviamente non sarà facile fare risultato all’Olimpico. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Sampdoria.

DIRETTA ROMA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Sampdoria sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA

LE MOSSE DI MOURINHO

Le squalifiche di Mancini, Ibanez, Cristante e Kumbulla creano naturalmente grossi problemi a José Mourinho per le probabili formazioni di Roma Sampdoria, soprattutto per quanto riguarda una difesa che sarà a dir poco improvvisata. Nel modulo 3-4-1-2 ecco allora che davanti a Rui Patricio dovremmo vedere un reparto che definire anomalo è persino riduttivo, con Celik, Smalling e Llorente che saranno titolari; ecco quindi che a centrocampo vedremo Zalewski spostarsi a destra per necessità (out pure Karsdorp), con Wijnaldum e Matic a formare la coppia centrale e naturalmente Spinazzola a sinistra; infine, per quanto riguarda il reparto offensivo ecco Pellegrini trequartista alle spalle di Dybala e forse Belotti, che dovrebbe essere favorito su Abraham come prima punta.

LE SCELTE DI STANKOVIC

Sul fronte blucerchiato, le probabili formazioni di Roma Sampdoria vedono Dejan Stankovic intenzionato a puntare sul modulo 3-5-1-1. Ricordiamo che Audero è infortunato, quindi in porta il titolare dovrebbe essere Turk, protetto dalla difesa a tre formata da Gunter, Murillo e Amione, anche perché Nuytinck è squalificato; a centrocampo invece ci aspettiamo un folto reparto a cinque dove Zanoli potrebbe essere l’esterno destro, con Leris, il regista Winks e Cuisance nel cuore della mediana doriana ed Augello come esterno sinistro. Potremmo però anche vedere Leris in fascia a danno di Zanoli, con l’inserimento di Rincon invece nel cuore del centrocampo della Sampdoria; meno dubbi invece per quanto riguarda il reparto offensivo dei liguri, che vedrà Djuricic nei panni del trequartista alle spalle di Gabbiadini.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Belotti. All. Mourinho.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Turk; Gunter, Murillo, Amione; Zanoli, Leris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini. All. Stankovic.











