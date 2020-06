Probabili formazioni Roma Sampdoria/ Diretta tv: Fonseca Mirante per Pau Lopez?

Solo domani alle ore 21.45 all’Olimpico, si accederà la sfida della 27^ giornata della Serie A tra Roma e Sampdoria, le cui probabili formazioni sono ora sotto ai riflettori. Siamo infatti ben impazienti di conoscere da vicino le mosse di Fonseca come di Ranieri (uno dei grandi ex del match) per le probabili formazioni di Roma e Sampdoria, specie quelle del tecnico giallorosso. La Roma di fatto farà solo domani il suo esordio in campo per la ripartenza della Serie A e i giallorossi sono più che mai motivati a vivere un finale di campionato eccezionale, con l’obbiettivo dichiarato di raggiungere almeno la Champions League. Ecco che allora per fare ciò sarà fondamentale partire col piede giusto e con una formazione al top della condizione, fisica e mentale, già dalla sfida di domani contro i liguri: i quali, pur essendo stati in campo solo tre giorni fa contro l’Inter (recupero della 25^ giornata), pure per affrontare la corazzata capitolina pure dovranno ancora puntare solo sui proprio titolari, senza alcun riposo. Andiamo dunque ad analizzare le mosse e le alternative che si presentano a Fonseca e Ranieri per le probabili formazioni di Roma Sampdoria.

Per il grande ritorno in campo, dopo oltre tre mesi di stop per la pandemia, ecco che Fonseca, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Roma Sampdoria, certo non dovrebbe fare a meno del classico 4-2-3-1, dove pure non mancheranno alcune assenze annunciate. Il tecnico giallorosso infatti ha ancora diversi lungodegenti da recuperare in pieno, ma pure non avrà grandi problemi a fissare il suo undici. Ecco che già in attacco vedremo dal primo minuto Edin Dzeko prima punta, con Kluivert e Under adibiti ai lati del reparto offensivo, completato da Pellegrini, uomo mercato, posto sulla tre quarti. Anche nella mediana sono maglie ormai consegnare con Cristante e Veretout posti dal primo minuto in campo di fronte alla difesa (anche se Villar rimane un’alternativa valida a match in corso). Per la difesa dovrebbe essere Mirante il portiere titolare (Pau Lopez infatti pare ancora non pienamente recuperato dall’ultimo infortunio alla mano): di fronte vedremo Fazio e Smalling al centro, con Spinazzola e Peres ai lati, anche se non sono da escludere ulteriori ballottaggi.

Benché i suoi abbiano nelle gambe pesanti 90 minuto contro l’Inter, pure per le probabili formazioni di Roma Sampdoria, Ranieri non potrà concedere molto riposo ai suoi titolari, ai quali magari sarà permesso sedersi in panchina solo a match in corso. Tra titolari e ballottaggi comunque, è certo che domani i liguri saranno in campo seguendo il classico 4-4-2, già visto anche prima del Lockdown. Qui saranno confermati dal primo minuto come coppia d’attacco Gabbiadini e Quagliarella, anche se non possiamo escludere l’inserimento di Bonazzoli e La Gumina. Per la mediana invece le maglie da titolari potrebbero cadere sulle spalle di Ramirez, Thorsby, Vieira e Linetty ma pure non mancano alternative validissime dalla panchina, con Barreto e Leris, con cui Ranieri potrebbe anche giocare spostando di posto. Paiono però confermate dal primo minuto le maglie consegnate nella difesa blucerchiata: qui di fronte ad Audero domani sera dovremmo rivedere subito in campo Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello.

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 33 Peres, 20 Fazio, 6 Smalling, 37 Spinazzola 21 Veretout, 4 Cristante; 17 Under, 7 Pellegrini, 99 Kluivert; 9 Dzeko All. Fonseca

SAMPDORIA (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 34 Yoshida, 15 Colley, 3 Augello; 7 Linetty, 4 Vieira, 18 Thorsby, 11 Ramirez; 23 Gabbiadini, 27 Quagliarella All. Ranieri



