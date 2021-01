Probabili formazioni Roma Sampdoria/ Diretta tv: Ibanez o Cristante? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Parlando delle probabili formazioni di Roma Sampdoria valutiamo la partita che viene giocata alle ore 15:00 di domenica 3 gennaio: siamo nella 15^ giornata della Serie A 2020-2021, torna il massimo campionato che vive dunque il primo turno del nuovo anno solare. Come avevamo lasciato le due squadre? I giallorossi hanno battuto il Cagliari riprendendo la loro corsa, e sono sempre in zona scudetto o comunque ancorati alla possibilità di tornare a giocare in Champions League nella prossima stagione; i blucerchiati del grande ex Claudio Ranieri invece non riescono a trovare il ritmo e alternano ottime cose a cadute rovinose.

Il ritorno alla vittoria sul campo del Verona è stato in qualche modo vanificato dal ko interno contro il Sassuolo; a questo punto bisognerà vedere se i doriani possano davvero ambire all’Europa o se ancora una volta si dovranno accontentare. Intanto, mentre aspettiamo che le due squadre giochino questa partita, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporle sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Sampdoria.

ROMA SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sampdoria potrebbe essere affidata al canale DAZN1, messo a disposizione degli abbonati alla televisione satellitare da almeno tre anni; bisognerà vedere però se la programmazione verrà confermata, perché in caso contrario l’unico modo per seguire questa partita sarà quello di abbonarsi alla piattaforma DAZN e installarla su dispositivi mobili – PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video, oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA

LE SCELTE DI FONSECA

La speranza di Paulo Fonseca è quella di recuperare Spinazzola per Roma Sampdoria, ma l’ex di Atalanta e Juventus dovrebbe essere fuori dai giochi: ci sarà dunque spazio per Bruno Peres che dovrebbe agire sulla corsia sinistra, lasciando l’altro versante a Karsdorp. In difesa bisogna valutare se Cristante verrà ancora impiegato al centro dello schieramento: in questo caso rischia ancora Ibanez perché Gianluca Mancini e Smalling sono favoriti, in porta Pau Lopez dovrebbe sostituire l’acciaccato Mirante. Per il resto, i dubbi non sono poi tantissimi: vista anche la possibilità di recuperare le energie con la sosta, Fonseca tornerà a schierare Veretout e Lorenzo Pellegrini nel settore nevralgico del campo, e dunque sulla trequarti lascerà spazio a Pedro e Mkhitaryan che restano comunque insidiati da Carles Pérez, Villar dopo aver avuto un periodo nel quale è stato impiegato come titolare dovrebbe tornare ad accomodarsi in panchina. La prima punta sarà Dzeko: per avere nuovamente minuti importanti, Borja Mayoral dovrà aspettare il ritorno dell’Europa League tra un mese.

GLI 11 DI RANIERI

Decisamente complesso schierare un 11 competitivo per Claudio Ranieri, che in Roma Sampdoria avrà qualche assenza importante: si è aggiunta anche quella dello squalificato Keita Baldé Diao, dunque in attacco dovrebbe essere l’ex Verre a supportare Quagliarella, magari facendo un passo indietro in una sorta di 4-4-1-1 che può anche trasformarsi in un altro modulo. Reintegrato nella rosa dopo i dissidi e le incomprensioni, Candreva si prepara a essere ancora titolare come esterno destro; sull’altro versante, vista l’assenza di Jankto, è praticamente certa la titolarità di Damsgaard che sta crescendo partita dopo partita. In mezzo il regista sarà lo svedese Ekdal, con lui dovrebbe agire Adrien Silva che gradualmente ha conquistato sempre più spazio e adesso è sostanzialmente un titolare di questa squadra; per quanto riguarda la difesa, in porta giocherà ovviamente Audero e davanti a lui Regini potrebbe sostituire uno tra Omar Colley e Tonelli, che però partono nettamente in vantaggio. Ancora una volta, in emergenza, il giapponese Yoshida dovrà adattarsi a fare il terzino destro; sull’altro versante nessuna novità, la maglia sarà affidata ad Augello.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, G. Mancini; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

A disposizione: Mirante, Farelli, Kumbulla, F. Fazio, Juan Jesus, Santon, Cristante, A. Diawara, Villar, Calafiori, Carles Pérez, Borja Mayoral

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Spinazzola, Pastore, Zaniolo

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Yoshida, O. Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Damsgaard; Verre, Quagliarella

A disposizione: Letica, Ravaglia, Regini, Thorsby, Léris, G. Ramirez, Askildsen, La Gumina

Allenatore: Claudio Ranieri

Squalificati: Keita B.

Indisponibili: Bereszynski, A. Ferrari, Jankto, Gabbiadini



