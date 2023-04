Probabili formazioni Roma Sampdoria/ Quote: Belotti o Abraham con Dybala? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Roma Sampdoria andiamo a parlare della partita che si gioca alle ore 18:00 di domenica 2 aprile: siamo nella 28^ giornata di Serie A 2022-2023, il campionato torna dopo la sosta e ci presenta una Roma che deve ripartire dopo aver perso in casa contro il Sassuolo e soprattutto il derby, è attualmente quinta in classifica e dunque deve recuperare almeno su una squadra per garantirsi la qualificazione in Champions League, il tutto aspettando il grande impegno che avrà a breve nei quarti di Europa League, decisamente importanti.

La Sampdoria ha francamente un piede in Serie B e ha guai più grossi di cui preoccuparsi, ma sta comunque mostrando di voler lottare: prima della pausa ha battuto il Verona e ha dunque battuto un colpo, pur se dal punto di vista della classifica potrebbe contare poco. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore allo stadio Olimpico; mentre aspettiamo che la partita si giochi noi possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Roma Sampdoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Roma Sampdoria possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 28^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,42 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 4,50 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 8,25 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA

I DUBBI DI MOURINHO

In Roma Sampdoria José Mourinho avrà la difesa decimata dalle squalifiche: sono infatti assenti Gianluca Mancini, Ibañwz e Kumbulla, dunque insieme a Smalling giocherà sicuramente Diego Llorente e poi la terza maglia dovrebbe andare a Celik, favorito su Spinazzola per questo ruolo. Resta valida l’opzione della difesa a quattro (accentrando Llorente e arretrando Spinazzola), ma tutto sommato Mourinho dovrebbe confermare il suo modulo; in mezzo al campo tra l’altro è squalificato anche Cristante, quindi spazio a Wijnaldum che farà coppia con Matic. Sulla corsia destra a questo punto giocherà Zalewski, anche perché Karsdorp è indisponibile; davanti il grande punto di domanda riguarda la titolarità di Abraham, le quotazioni dell’inglese sono in calo e dunque per affrontare la Sampdoria potrebbe iniziare Belotti, che naturalmente farebbe coppia con il confermatissimo Dybala che, come al solito, giostrerà anche sulla trequarti dando una mano a Lorenzo Pellegrini.

LE SCELTE DI STANKOVIC

Dejan Stankovic ha qualche dubbio avvicinandosi a Roma Sampdoria: Audero ha terminato in anticipo la sua stagione e dunque in porta ci sarà Turk, in difesa è squalificato Nuytinck che lascerà spazio a Murillo per completare il reparto con Gunter e Amione. I punti di domanda sono più avanti: Rincon si gioca una maglia sulla mezzala con Cuisance, mentre non sembrano essere in discussione quelle di Léris e Winks. Attenzione però alla posizione del franco-algerino, che potrebbe cambiare: infatti Stankovic ha recuperato Lammers e potrebbe inserirlo come titolare già all’Olimpico, in questo caso Léris andrebbe a giocare come esterno di centrocampo e a fare panchina sarebbe Zanoli, altrimenti titolare qualora la Sampdoria si dovesse disporre con il 3-5-1-1. Ad ogni modo sembrano fissati gli ultimi tre posti in campo: Augello sarà come sempre il laterale sinistro, Djuricic dovrebbe giocare tra le linee in qualità di trequartista e naturalmente come prima punta ci sarà Gabbiadini, eroe della vittoria di due settimane fa contro il Verona.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Celik, Smalling, D. Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Lo. Pellegrini; Dybala, Belotti. Allenatore: José Mourinho

SAMPDORIA (3-5-1-1): Turk; Gunter, Murillo, Amione; Zanoli, Léris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini. Allenatore: Dejan Stankovic











