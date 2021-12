Probabili formazioni Roma Sampdoria/ Quote, Quagliarella dalla panchina? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Sampdoria fanno idealmente da anticamera alla partita che, valida per la 19^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 22 dicembre presso lo stadio Olimpico. Ultimo impegno dell’anno per le due squadre: ci arriva benissimo la Roma, che ha fatto poker a Bergamo tornando alla vittoria e riprendendo la sua marcia verso quel quarto posto che significherebbe ritorno in Champions League, ora José Mourinho vuole sfruttare l’onda lunga di un trionfo tutto sommato inatteso per prendersi un altro successo importante.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA/ Diretta tv: spazio per Gabbiadini in avanti?

Non starà a guardare la Sampdoria, che deve riscattare il deludente pareggio interno contro il Venezia: una vittoria che sembrava fatta sfumata quasi all’ultimo, c’è ancora margine sulla zona retrocessione ma di sicuro i blucerchiati hanno perso una bella occasione per esplorare definitivamente altri lidi di classifica. Vedremo dunque come andranno le cose all’Olimpico; mentre aspettiamo che la partita prenda il via, proviamo a fare una rapida analisi sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Sampdoria.

DIRETTA/ Sampdoria Venezia (risultato finale 1-1): pareggia Henry!

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo insieme le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Roma Sampdoria. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,55 volte quanto messo sul piatto, il segno X che regola il pareggio vi farebbe guadagnare 4,25 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, che identifica l’affermazione degli ospiti, il vostro guadagno corrisponderebbe a 5,75 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA

LE SCELTE DI MOURINHO

Sarà il solito 3-4-2-1 per Mourinho, che nelle probabili formazioni di Roma Sampdoria deve nuovamente convivere con le indisponibilità e dunque non ha molto margine per fare turnover. In difesa giocano i soliti noti: Gianluca Mancini e Ibañez accompagnano Smalling, a destra lo stakanovista Karsdorp non ha sostituti naturali e dunque ancora una volta sarà titolare, ma giocherà anche Matias Viña a meno che El Shaarawy dia concrete risposte e possa garantire di iniziare la partita. Non cambia nemmeno la coppia centrale che si dispone nel settore nevralgico del campo, vedremo sempre Veretout in cabina di regia con Cristante al suo fianco; sulla trequarti invece sembrano destinati due giocatori, e dunque in Roma Sampdoria Mourinho se la giocherà con una sola punta che sarebbe ovviamente Abraham. Alle spalle dell’inglese, che sta dando la sensazione di essere in crescita, lo Special One dovrebbe destinare Zaniolo e Mkhitaryan e anche qui non ha troppe scelte cui far fronte.

Diretta/ Sassuolo Sampdoria Primavera (risultato finale 3-2): Montevago non basta!

I DUBBI DI D’AVERSA

Roberto D’Aversa studia le probabili formazioni di Roma Sampdoria con il 4-4-2: come sempre Audero sarà il portiere, poi potrebbe cambiare almeno uno dei due centrali difensivi visto che Alex Ferrari è in ballottaggio per una maglia da titolare, con Yoshida che sarebbe il principale candidato a rifiatare e dunque Omar Colley che dovrebbe comunque essere in campo. Avremo poi due esterni bassi che saranno Bereszynski e Augello, dunque da questo punto di vista nessuna novità nella squadra blucerchiata; così anche davanti a questi due giocatori, Candreva e Thosrby sono titolari a centrocampo anche per la lungodegenza di Damsgaard, che se tutto va bene rivedremo a fine gennaio. Poi, in mezzo al campo, Adrien Silva e Ekdal sono in vantaggio sulla concorrenza che è rappresentata soprattutto dall’ex Verre, ma anche da Askildsen; davanti Quagliarella potrebbe fare nuovamente panchina per favorire un tandem formato da Caputo e Gabbiadini.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Viña; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. Allenatore: José Mourinho

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Caputo, Gabbiadini. Allenatore: Roberto D’Aversa



© RIPRODUZIONE RISERVATA