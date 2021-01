Probabili formazioni Roma Sampdoria/ Quote, tanti assenti per Ranieri (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Sampdoria, match che si accenderà oggi pomeriggio alle ore 15.00 all’Olimpico, valido per la 15^ giornata della Serie A. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le scelte di Ranieri per la compagine blucerchiata, che pure sarà in campo animata da grandi ambizioni, nonostante qualche defezione di troppo. I Doriani infatti hanno chiuso il 2020 con un brutto KO contro il Sassuolo e sono pronti a riscattarsi nel primo turno dell’anno nuovo, pur contro un avversario ben ostico. La Roma infatti, nonostante un’infermeria mai vuota, rimane tra le formazioni più in forma nel campionato della Serie A: per Fonseca il 2020 si era chiuso con un buon successo contro il Cagliari, vittoria che pure l’aveva confermata al terzo gradino della graduatoria, sicura in zona Champions league. E i giallorossi hanno certo intenzione di rimanere ai vertici il più possibile, a partire dalla sfida di questo pomeriggio, match che la squadra della Capitale non può comunque permettersi di sottovalutare. Non perdiamo altro tempo allora e andiamo a vedere come i due club si sono preparati, esaminando le monde degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Sampdoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè la formazione ligure sia rivale ben ostico, pure alla vigilia del match di Serie A non facciamo fatica a consegnare ai giallorossi il favore del pronostico. Anche il portale di scommesse Snai, per l’1×2 ha fissato a 1.47 il successo casalingo della Roma, contro il più elevato 6.00 segnato per la vittoria della Sampdoria: il pareggio paga la quota di 4.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Sampdoria, Fonseca non rinuncerà al classico 3-4-2-1, dove pure sarà dato spazio a un po’ tutti i soliti titolari, che hanno beneficiato finalmente di un po’ di riposo con la sosta natalizia. Ecco che allora per la prima sfida dell’anno nuovo il tecnico giallorosso non farà a meno di Edin Dzeko, schierato in prima punta, come pure del duo Pedro-Mkhitaryan: è probabile che giocatori come Carles Perez e Borja Mayoral si faranno rivedere solo in Europa, tra qualche settimana. Per il centrocampo rivedremo allora al centro i soliti Lorenzo Pellegrini e Jordan Veretout, accompagnati sull’esterno non già dall’acciaccato Spinazzola, ma da Bruno Peres e Karsdorp: sarà allora panchina per Villar che pure aveva ben fatto nelle ultime uscite. Nel reparto arretrato poi le ultime indiscrezioni da Trigoria ci raccontano della preferenza per Ibanez su Cristante: Smalling e Mancini non dubitano della loro titolarità davanti a Pau Lopez (Mirante è ancora indisponibile).

LE SCELTE DI RANIERI

Spazio invece a una sorta di 4-4-1-1 per Claudio Ranieri, che all’Olimpico, mancando Keita Baldè (out per squalifica), dovrebbe puntare su Verre per far compagnia a Quagliarella in attacco. Per la mediana pure il tecnico Doriano potrebbe essere posto davanti a qualche ballottaggio dell’ultimo minuto: Ekdal infatti pare ormai sicuro della propria titolarità ma al suo fianco, con Thorsby acciaccato, dovrebbe essere Andries Silva a giocare dal primo minuto. Sull’esterno ricordiamo che Jankto non sarà ancora disponibile e che l’ex Udinese potrebbe allora venir sostituto da Damsgaard: dall’altra parte del campo è dubbio tra Candreva e Ramirez per l’ultima maglia da titolare. Andando in difesa, ecco che certezza tra i pali sarà il veterano Audero: davanti al numero 1 ecco poi pronti Colley e Tonelli (Ferrari è in infermeria), mentre in corsia vedremo Augello e il giapponese Yoshida, che mancando Bereszynski, si accomoderà di nuovo a destra.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; B Peres, Veretout, Pellegrini, Karsdorp; Mkhotaryan, Pedro; Dzeko All. Fonseca

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Augello, Tonelli, Colley. Yoshida; Damsgaard, A Silva, Ekdal, Candreva; Verre; Quagliarella All. Ranieri



