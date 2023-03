Probabili formazioni Roma Sassuolo/ Diretta tv: Cristante è squalificato (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Roma Sassuolo studiamo la partita che si gioca alle ore 18:00 di domenica 12 marzo, presso lo stadio Olimpico: valida per la 26^ giornata di Serie A 2022-2023, è importante soprattutto per i giallorossi che, dopo la vittoria contro la Juventus, stanno mantenendo un bel passo verso le prime quattro posizioni della classifica e dunque sperano sempre di più nella qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe un obiettivo positivo per una squadra che tra l’altro giovedì ha giocato l’andata degli ottavi in Europa League, dove dovrebbe fare strada.

Il Sassuolo dopo un periodo di crisi sembra aver rialzato la testa: lunedì scorso il blitz contro la Cremonese in una partita pazza ha permesso ai neroverdi di salire a 30 punti in classifica, dunque almeno la nona posizione è alla portata ma a dire il vero si potrebbe anche provare a prendersi l’ottava, che con una Juventus ancora in bilico potrebbe anche significare Conference League. Intanto staremo a vedere quello che succederà allo stadio Olimpico, aspettando che sia sabato pomeriggio facciamo la nostra consueta analisi con la lettura delle probabili formazioni di Roma Sassuolo.

DIRETTA ROMA SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sassuolo, salvo variazioni di palinsesto, sarà disponibile su Zona DAZN: ricordiamo ancora una volta che il canale è disponibile al numero 214 del decoder di Sky e dunque gli abbonati alla televisione satellitare che siano anche clienti di DAZN potranno accedervi. L’alternativa rimane quella della visione in diretta streaming video, sulla stessa DAZN oppure su Now Tv: qui sono presenti tutte le partite del campionato di Serie A e chiaramente, per assistere alle immagini, vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO

LE SCELTE DI MOURINHO

José Mourinho dovrà fare i conti con la squalifica di Cristante in Roma Sassuolo: le alternative per sostituirlo sono due, la prima è quella che probabilmente verrà scelta e cioè una maglia da titolare per Wijnaldum al fianco di Matic, mentre la seconda prevede l’arretramento di Lorenzo Pellegrini (ex della partita) sulla linea mediana, portando El Shaarawy o magari anche Zalewski a giocare sulla trequarti insieme a Dybala (con Abraham che dovrebbe tornare titolare come prima punta). L’italo-polacco però con l’assetto che va per la maggiore sarebbe titolare sulla corsia destra; sull’altro lato del campo avremo il totalmente recuperato Spinazzola, e dunque Mourinho non dovrebbe aprire a troppe sorprese anche perché questa partita rappresenta un’occasione ghiotta per provare a cementare la propria posizione in classifica e magari anche migliorarla ulteriormente. In difesa quindi giocheranno i soliti noti, anche contro il Sassuolo: in porta andrà come sempre Rui Patricio, davanti a lui il terzetto ormai celeberrimo e che è composto da Gianluca Mancini – matchwinner contro la Juventus – Smalling e Ibañez.

GLI 11 DI DIONISI

Rosa interamente a disposizione per Alessio Dionisi: dunque in Roma Sassuolo anche Domenico Berardi dovrebbe tornare nella formazione titolare, giocando nel suo canonico ruolo di esterno destro nel tridente offensivo. A questo punto si apre il ballottaggio tra Defrel e Pinamonti: il primo, che è anche un ex qui all’Olimpico, pare sia favorito e quindi sarebbe in campo dal primo minuto con Laurienté, sempre più importante per questa squadra, che agirà largo a sinistra. A centrocampo un altro importante ex come Frattesi, che in estate la Roma ha provato a riportare a Trigoria, sarà la mezzala sul centrodestra; qui Dionisi non cambia uno schieramento che funziona, e che dunque avrà Maxime Lopez nelle vesti di regista basso e Matheus Henrique a giocare sull’altra mezzala. In difesa sia Erlic che Ruan Tressoldi hanno scalzato Gian Marco Ferrari dalla squadra titolare; per la corsia destra sono tornati sia Muldur che Toljan ma il favorito per essere titolare rimane Zortea – prelevato a gennaio – mentre sull’altra corsia avremo Rogério che non ha rivali, in porta chiaramente Consigli.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; D. Berardi, Defrel, Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi











