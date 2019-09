Probabili formazioni Roma Sassuolo/ Diretta tv: Mkhitaryan titolare? (Serie A)

Studiamo le probabili formazioni di Roma Sassuolo: la partita valida per la terza giornata della Serie A 2019-2020 si gioca alle ore 18:00 di domenica 15 settembre e mette a confronto una big a caccia della qualificazione in Champions League e una squadra che proverà a entrare nel folto gruppo di outsider, capaci dunque di esplorare le posizioni europee. Ad avere maggiore voglia di vincere è sicuramente la Roma, che nelle prime due giornate ha raccolto due pareggi e dunque deve già inseguire la concorrenza, dovendo sicuramente registrare la propria difesa; avvio a due facce per il Sassuolo, che dopo aver perso l’esordio sul campo del Torino ha letteralmente demolito la Sampdoria con un primo tempo perfetto, confermando la bontà del progetto di Roberto De Zerbi. Aspettando la domenica per il calcio d’inizio, andiamo adesso a vedere in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Sassuolo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Sassuolo verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare, in particolare su Sky Sport Serie A che trovate ai numeri 202 e 249 del vostro decoder. Tutti gli abbonati potranno avvalersi dell’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e permette di attivare la visione in diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO

I DUBBI DI FONSECA

Paulo Fonseca ha qualche dubbio per Roma Sassuolo: le assenze offensive naturalmente limitano la possibilità di scelta, ma comunque un possibile ballottaggio riguarda Santon e il nuovo arrivato Mkhitryan. L’armeno sarebbe titolare sulla sinistra della trequarti, ma se dovesse andare in panchina (possibile: di fatto si è allenato pochissimo con i nuovi compagni) porterebbe all’avanzamento di Florenzi che potrebbe giocare anche a destra, facendo cambiare fascia a Zaniolo. Chi è certo del posto sembra essere Lorenzo Pellegrini, che agirà come trequartista a supporto di Dzeko; nella cerniera mediana ci sarà sicuramente Cristante, mentre il suo partner uscirà dal testa a testa tra Veretout e Amadou Diawara che vede l’ex della Fiorentina nettamente favorito. Anche in difesa c’è un ballottaggio, e qui Smalling si prepara all’esordio con la maglia giallorossa prevalendo eventualmente su Gianluca Mancini; il suo compagno al centro dello schieramento sarà Fazio, a sinistra giocherà Kolarov e a completare la formazione della Roma sarà chiaramente il portiere Pau Lopez.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Il Sassuolo di De Zerbi gioca con il 4-3-3: senza Rogério e Bourabia il tecnico punta su Peluso, che sarà il terzino sinistro, e Obiang che potrebbe essere un grande colpo e si posizionerà su una delle due mezzali. Per il resto la squadra dovrebbe essere confermata: spicca la scelta di Muldur rispetto a Toljan per la corsia destra di difesa, davanti a Consigli ci sarà la coppia formata da Gian Marco Ferrari e Marlon. A centrocampo non dovrebbe trovare spazio Locatelli, che ha capitanato (con gol su rigore) l’Under 21 nella prima partita delle qualificazioni agli Europei: il regista sarà Hamed Traoré, l’altro interno invece è Duncan che dunque anche quest’anno mantiene una maglia da titolare. Nel tridente offensivo ci sono solo certezze: Caputo ha già trovato il modo di timbrare il cartellino con la sua nuova squadra, Domenico Berardi comanda la classifica marcatori (con tripletta alla Sampdoria) mentre Boga ha definitivamente conquistato una maglia da titolare dopo la partenza di Kevin Prince Boateng. Verso la panchina sia Chiriches che Defrel, i due nuovi arrivati.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Cetin, G. Mancini, Juan Jesus, Spinazzola, A. Diawara, J. Kluivert, Pastore, Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Zappacosta, Cengiz Under, Perotti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Peluso; Duncan, H. Traoré, Obiang; D. Berardi, Caputo, Boga

A disposizione: Pegolo, A. Russo, Toljan, Romagna, Chiriches, Kyriakopoulos, Locatelli, Magnanelli, Mazzitelli, Djuricic, Raspadori, Defrel

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: –

Indisponibili: Rogério, Bourabia



© RIPRODUZIONE RISERVATA