Probabili formazioni Roma Sassuolo/ Quote: anche Pellegrini sarà assente (Serie A)

Con le probabili formazioni di Roma Sassuolo studiamo le possibili mosse dei due allenatori José Mourinho e Alessio Dionisi verso la partita di oggi naturalmente allo stadio Olimpico per la ventiseiesima giornata di Serie A, che si annuncia importante soprattutto per i giallorossi i quali, dopo la vittoria contro la Juventus e anche il bel successo di giovedì sera in Europa League contro la Real Sociedad, stanno mantenendo un bel passo verso le prime quattro posizioni della classifica e dunque sperano sempre di più nella qualificazione alla prossima Champions League, l’obiettivo prioritario della stagione.

Il Sassuolo però, dopo un periodo di crisi, sembra aver rialzato la testa: lunedì scorso il successo in extremis contro la Cremonese in una partita pazza ha permesso ai neroverdi di raggiungere i 30 punti in classifica, la salvezza quindi non è più in discussione e adesso gli emiliani potrebbero cercare di togliersi qualche soddisfazione in più, senza eccessive pressioni come da tradizione per i neroverdi. Tutto questo premesso, andiamo naturalmente adesso ad approfondire l’analisi delle ultime notizie circa le probabili formazioni di Roma Sassuolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico circa Roma Sassuolo, grazie alle quote offerte dall’agenzia Snai su questa partita. I padroni di casa giallorossi partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,67, mentre poi si sale già a quota 3,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno da parte del Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO

LE SCELTE DI MOURINHO

José Mourinho dovrà fare i conti con la squalifica di Cristante e l’infortunio di Pellegrini nelle probabili formazioni di Roma Sassuolo: di conseguenza, ci sarà una maglia da titolare per Wijnaldum al fianco di Matic, mentre El Shaarawy giocherà sulla trequarti insieme a Dybala alle spalle di Abraham, che tornerà ad essere il titolare come prima punta. L’italo-polacco Zalewski sarà invece il titolare sulla corsia destra, mentre a sinistra avremo il recuperato Spinazzola, dunque Mourinho non dovrebbe aprire a troppe sorprese anche perché con le assenze forzate si riducono naturalmente le possibilità di scelta. In difesa quindi giocheranno i soliti noti, anche contro il Sassuolo: in porta andrà come sempre Rui Patricio, davanti a lui il terzetto ormai inossidabile e composto da Mancini, Smalling e Ibañez.

GLI 11 DI DIONISI

Rosa interamente a disposizione invece per Alessio Dionisi nelle probabili formazioni di Roma Sassuolo, quindi anche Berardi dovrebbe tornare nella formazione titolare, giocando come esterno destro nel tridente offensivo. Per la maglia da centravanti invece è aperto il ballottaggio tra Defrel e Pinamonti: il primo, che è anche un ex, pare sia favorito e quindi sarebbe in campo dal primo minuto con Laurienté, che sarà l’ala sinistra. A centrocampo un altro importante ex come Frattesi sarà con Matheus Henrique una delle due mezzali ai fianchi di Maxime Lopez, che agirà nelle vesti di regista. In difesa Erlic e Ruan Tressoldi hanno scalzato Ferrari dalla formazione titolare; a destra sono tornati sia Muldur sia Toljan ma il titolare dovrebbe rimanere Zortea, mentre a sinistra giocherà Rogério per completare il reparto davanti a Consigli.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham. All. José Mourinho.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; D. Berardi, Defrel, Laurienté. All. Alessio Dionisi.











