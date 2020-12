Probabili formazioni Roma Sassuolo/ Quote: Cristante ancora in difesa?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO: CHI GIOCA OGGI?

Scopriamo insieme le probabili formazioni di Roma Sassuolo, che sarà senza dubbio una delle partite più attese della decima giornata di Serie A. Alle ore 15.00 infatti scenderanno in campo all’Olimpico due eccellenti protagoniste del campionato, anche se reduci da una partita da dimenticare nello scorso turno: per la Roma di Paulo Fonseca la brutta sconfitta incassata a Napoli e per il Sassuolo di Roberto De Zerbi invece il pesante scivolone casalingo contro l’Inter. L’incrocio dunque può diventare delicato, perché scivolare per la seconda volta sarebbe preoccupante, soprattutto per la Roma che ha ambizioni più alte rispetto al Sassuolo. La partita dunque si annuncia intrigante e noi andiamo a spulciare tra le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Sassuolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico di Roma Sassuolo, che secondo le quote Snai vede nettamente favoriti i giallorossi: il segno 1 infatti è quotato a 1,73, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e di nuovo a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse vincere il Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO

LE SCELTE DI FONSECA

Nelle probabili formazioni di Roma Sassuolo tengono banco gli acciacchi di Veretout e Smalling, che dovrebbero dunque convincere Paulo Fonseca a spostare ancora Cristante in difesa, tra Ibanez e Kumbulla nella retroguardia a tre a protezione del portiere Mirante, lasciando così spazio a centrocampo a uno tra Villar e Diawara al fianco di Pellegrini. Il modulo di riferimento sarà l’ormai consueto 3-4-2-1, con un dubbio tra Karsdorp e Bruno Peres come terzino destro mentre a sinistra dovrebbe partire titolare Spinazzola. In attacco invece tutto sembra chiaro, anche perché Dzeko ha una settimana in più di allenamenti nelle gambe e agirà da prima punta, con Pedro e Mkhitaryan in suo appoggio sulla trequarti campo d’attacco.

LE MOSSE DI DE ZERBI

Tra gli ospiti neroverdi, le probabili formazioni di Roma Sassuolo riservano grattacapi soprattutto in difesa a mister Roberto De Zerbi, che deve scegliere fra Toljan e Muldur il terzino destro e tra Marlon e Ayhan chi affiancare a Ferrari nella coppia centrale davanti a Consigli. La difesa sarà poi completata da Rogerio in qualità di terzino sinistro, mentre in mediana vedremo la coppia formata dal perno Locatelli e dall’emergente Lopez. Qualche problema anche in attacco a causa dei guai fisici di Caputo e dell’ex Defrel, come prima punta dunque dovrebbe agire il giovane Raspadori, assistito da un trio formidabile sulla trequarti, con Djuricic in posizione centrale fra i due esterni, Berardi a destra e Boga a sinistra.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi.



