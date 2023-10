PROBABILI FORMAZIONI ROMA SERVETTE/ Quote, c’è una chance per Belotti (Europa League, 5 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SERVETTE: IL GALLO SCALPITA

Andrea Belotti è un nome che naturalmente merita un approfondimento nelle probabili formazioni di Roma Servette, perché il Gallo aveva iniziato benissimo la stagione grazie alla doppietta segnata contro la Salernitana nella prima giornata di campionato, ma poi l’arrivo di un certo Romelu Lukaku ha fortemente limitato gli spazi a disposizione dell’ex capitano del Torino, che ha comunque lasciato il segno contro l’Empoli con due assist in 26 minuti, che sono un dato notevole anche in una partita finita 7-0, ma non gioca titolare dal 1° settembre scorso, alla terza giornata di Serie A contro il Milan.

L’Europa League potrebbe allora diventare il palcoscenico ideale per Andrea Belotti in queste settimane, anche se contro lo Sheriff Tiraspol era entrato in campo solo nei minuti conclusivi. In fondo, l’anno scorso tre degli appena quattro gol segnati dal Gallo Belotti in una stagione per lui pessima (l’altro fu in Coppa Italia) arrivarono proprio in Europa League contro HJK Helsinki, Betis Siviglia e Salisburgo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA SERVETTE: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Roma Servette ci presentano le mosse dei due allenatori verso la partita che stasera si giocherà allo stadio Olimpico per la seconda giornata nel gruppo G di Europa League 2023-2024. L’inizio di stagione dei giallorossi è stato complesso e faticoso in campionato, ma se non altro domenica è arrivata una vittoria importante contro il Frosinone: la squadra di José Mourinho però ora pensa a restare a punteggio pieno e quindi avvicinare la qualificazione in Europa League, dove il debutto della Roma è stato ottimo grazie alla vittoria esterna contro lo Sheriff.

Male invece il Servette due settimane fa: la squadra svizzera è tornata a disputare le coppe europee, ma nella prima giornata ha perso in casa contro lo Slavia Praga e dunque deve già inseguire, consapevole che la partita di questa sera sulla carta per gli svizzeri dovrebbe essere la più difficile in assoluto, quindi con il rischio di restare a zero punti. D’altro canto, un risultato utile a Roma potrebbe essere una spinta enorme: tutto questo premesso, andiamo a leggere insieme tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Roma Servette.

PRONOSTICO E QUOTE

Osserviamo nel frattempo che le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Roma Servette ci dicono che sono nettamente favoriti i padroni di casa: il segno 1 per la vittoria della Roma sarà quotato a 1,16 volte la posta in palio, mentre in caso di segno X si salirebbe a quota 7,50 e un colpaccio esterno del Servette varrebbe addirittura 16 volte la posta per chi avrà puntato sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SERVETTE

LE SCELTE DI MOURINHO

Difficile capire le mosse di José Mourinho per le probabili formazioni di Roma Servette: la difesa è da inventare e dovrebbe essere ancora una volta arretrato Cristante tra Mancini e Ndicka, ma con Svilar titolare di Coppa in porta al posto di Rui Patricio. Kristensen è fuori dalla lista, toccherà a uno tra Karsdorp e Zeki Celik agire come esterno destro, mentre a sinistra è possibile la panchina per Spinazzola, con l’inserimento di Zalewski. In mezzo al campo dovrebbe tornare titolare Aouar, mentre capitan Pellegrini è in ballottaggio con Bove, perché Paredes dovrebbe essere confermato in cabina di regia. Davanti, potrebbe cambiare la coppia offensiva: almeno uno tra Lukaku e Dybala riposerà, scalpitano Belotti e El Shaarawy, che potrebbero anche giocare insieme.

LE MOSSE DI WEILER

Sul fronte elvetico, l’allenatore René Weiler nelle probabili formazioni di Roma Servette pensa al 4-4-2 come modulo di riferimento. Onguéné e Rouiller sono i favoriti per formare la coppia difensiva centrale a protezione del portiere Mall, i due terzini invece saranno a destra Tsunemoto e Mazikou dall’altra parte. Parlando di esterni, ecco che a centrocampo saranno Antunes a destra e Stevanovic sulla corsia mancina. Quanto al cuore di questa zona mediana, ecco possibili titolari Douline e Cognat, con Ondoua prima alternativa dalla panchina; per quanto riguarda infine l’attacco, Bedia e Guillemenot sono in netto vantaggio sulla concorrenza, cioè Crivelli e Kutesa.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SERVETTE: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Celik, Aouar, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. All. Mourinho.

SERVETTE (4-4-2): Mall; Tsunemoto, Onguéné, Rouiller, Mazikou; Antunes, Douline, Cognat, Stevanovic; Bedia, Guillemenot. All. Weiler.











