Probabili formazioni Roma Shakhtar Donetsk/ Diretta tv: Cristante in mediana?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SHAKHTAR DONETSK: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Le probabili formazioni di Roma Shakhtar Donetsk ci avvicinano alla partita che domani sera allo stadio Olimpico vedrà i giallorossi sfidare gli ucraini (ex squadra di Paulo Fonseca) per l’andata degli ottavi di Europa League 2020-2021. Una sfida ostica ma non impossibile per la Roma, che arriva dalla vittoria casalinga contro il Genoa ma che adesso deve giocarsi le sue carte europee, perché sicuramente ha tutte le possibilità di andare avanti in Europa League. Lo Shakhtar Donetsk in autunno ha affrontato due volte l’Inter e due volte ha pareggiato 0-0 mostrando una difesa d’acciaio ma poco più: attenzione però, è una formazione che è stata travolta dal Borussia Monchengladbach ma ha vinto due volte con il Real Madrid, dunque indecifrabile. Tutto questo premesso, adesso cominciamo ad entrare in clima partita leggendo insieme le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Roma Shakhtar Donetsk.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ROMA SHAKHTAR DONETSK

Ricordiamo nel frattempo che Roma Shakhtar Donetsk sarà una partita trasmessa in diretta tv sui canali Sky, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, di conseguenza gli abbonati alla televisione satellitare potranno godere anche della diretta streaming video loro riservata tramite sito o app del servizio Sky Go. Il match sarà però visibile anche in chiaro per tutti su Tv8, naturalmente tasto 8 del telecomando.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SHAKHTAR DONETSK

LE MOSSE DI FONSECA

Nelle probabili formazioni di Roma Shakhtar Donetsk bisogna dire che Paulo Fonseca deve fare i conti con tanti assenti per infortunio, quindi non saranno della partita il lungodegente Zaniolo, ma anche Veretout, Ibanez, Dzeko e il giovane Calafiori. In porta ci dovrebbe essere un ballottaggio tra Mirante e Pau Lopez, mentre la difesa a tre sarà formata quasi certamente da Mancini, Smalling e Kumbulla, anche perché Cristante dovrebbe tornare a centrocampo. Sugli esterni agiranno Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra, per completare una mediana a quattro che nel cuore del campo vedrà appunto Cristante e al suo fianco Villar, anche se Diawara potrebbe anche prendere il posto di quest’ultimo in assenza di Veretout. In attacco verrà confermato come prima punta Borja Mayoral vista l’indisponibilità di Dzeko, con Pellegrini e Mkhitaryan che agiranno alle sue spalle come trequartisti nel 3-4-2-1 del grande ex Fonseca.

LE SCELTE DI CASTRO

Luis Castro, erede di Paulo Fonseca sulla panchina ucraina, dovrebbe proporre per le probabili formazioni di Roma Shakhtar Donetsk gli ospiti schierati con il modulo 4-2-3-1 nel quale in difesa Dodo a destra e Matvienko a sinistra agiranno come terzini ai fianchi della coppia centrale formata da Kryvtsov e Vitao davanti al portiere Trubi. La coppia di centrocampo dello Shakhtar dovrebbe essere composta da Alan Patrick e Maycon, mentre in attacco ci saranno Solomon a destra, Tete in posizione centrale e Taison a sinistra, i quali costituiranno la linea dei trequartisti alle spalle del centravanti e capitano Marlos, per uno Shakhtar Donetsk sempre a forte trazione brasiliana – compresi quelli ormai naturalizzati ucraini.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubi; Dodo, Kryvtsov, Vitao, Matvienko; Alan Patrick, Maycon; Solomon, Tete, Taison; Marlos. All. Castro.



